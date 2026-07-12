Giorno dopo giorno, il mosaico della nuova Vibonese continua a comporsi, tessera dopo tessera. L’organico rossoblù che affronterà il prossimo campionato di Serie D (girone I) ha ormai assunto una fisionomia chiara e definita, frutto del lavoro strategico e instancabile del nuovo direttore sportivo, Fabrizio Maglia.

L’ultimo tassello, in ordine di tempo, conferma la precisa volontà della società di puntare su profili giovani, affamati e di grande prospettiva. La linea verde del club si arricchisce infatti con l'arrivo ufficiale di Vitantonio Carrieri.

Chi è Carrieri

Classe 2007, Carrieri è un difensore centrale che fa della personalità e delle qualità tecniche i suoi principali punti di forza. Un profilo futuribile ma già abituato a palcoscenici importanti, grazie a un percorso di crescita strutturato in piazze di primo livello.

Cresce calcisticamente nel florido settore giovanile del Bologna, dove si mette in luce per senso della posizione e doti fisiche. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bari, diventando un titolare inamovibile nel campionato Primavera 2. Le sue prestazioni di alto livello in Puglia non sono passate inosservate, tanto da guadagnarsi l'aggregazione in pianta stabile alla prima squadra biancorossa in Serie B.

Con l'innesto di Carrieri, la Vibonese si assicura un Under di assoluto valore per la categoria, capace di garantire freschezza e solidità al reparto arretrato a disposizione del tecnico.