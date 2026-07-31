Il club rossoblù rinforza la struttura tecnica e medica in vista del prossimo campionato di Serie D. Esperienza, tattica e riabilitazione al servizio di mister e squadra.

La nuova Vibonese continua a prendere forma in vista del prossimo campionato di Serie D (Girone I). In casa rossoblù il lavoro non si limita alla costruzione di una rosa competitiva sul campo, ma si estende a tutto ciò che ruota attorno alla squadra, con l'obiettivo preciso di modellarla e plasmarla nei minimi dettagli.

Per ambire a traguardi importanti serve uno staff tecnico e medico d'eccellenza, composto da figure capaci e qualificate. È esattamente in questa direzione che si sta muovendo la società, che nelle ultime ore ha ufficializzato due innesti di grande valore.

Tattica e tecnologia: la certezza Giuseppe Caserta

Mancava ancora un tassello fondamentale per completare lo scacchiere dell'area tecnica: la figura del match analyst. La casella è stata prontamente riempita con l'ingaggio di Giuseppe Caserta, professionista che porta in dote un bagaglio di competenze ed esperienza di prim'ordine.

Caserta non è certo un nome nuovo nel panorama calcistico e sportivo: Qualifiche d'élite: È in possesso del patentino AIVAT e della qualifica di Once Video Analyst; Prime esperienze e Rappresentative: In passato ha curato l'analisi tattica per la Leonzio, per poi entrare nello staff delle Rappresentative Regionali Siciliane U17 e U19; I successi nel Beach Soccer e nel C5: Con il Catania Beach Soccer ha collezionato un triplete mozzafiato vincendo Supercoppa, Scudetto ed Euro Winner Cup. Ha inoltre guidato l'analisi per il Mascalucia C5 in Serie A2 Élite ed è stato referente match analyst per l'AIAC di Catania.

Un profilo completo che permetterà alla guida tecnica della Vibonese di studiare al microscopio sia la crescita della propria squadra che i punti deboli degli avversari.

Sanità e recupero: arriva Francesco Morelli

Non solo tattica, ma anche massima attenzione alla salute dei calciatori. La società ha infatti arricchito lo staff sanitario con l'ingresso del fisioterapista Francesco Morelli.

Professionista altamente qualificato, Morelli è specializzato nel recupero riabilitativo in ambito sportivo, neurologico, cardiologico e fisiologico. Il suo apporto sarà cruciale per la prevenzione degli infortuni e per garantire tempi di recupero ottimali durante una stagione che si preannuncia lunga e dispendiosa.

La Vibonese continua così a posare mattoni fondamentali per la nuova stagione: la squadra si costruisce sui piedi dei giocatori, ma si vince anche grazie alla solidità di chi lavora dietro le quinte.