Cancellare l'amaro epilogo dei calci di rigore contro l'Avola e incanalare la rabbia agonistica per farsi trovare pronti al debutto nel girone I di Serie D. In casa Vibonese l'eliminazione dalla Coppa Italia di categoria fa già parte del passato: l'ambiente rossoblù ha resettato rapidamente la delusione e proiettato tutta l'attenzione verso l'esordio in campionato, fissato per domenica 6 settembre.

L'avvio di stagione non sarà certo dei più semplici: la squadra guidata da mister Marra è attesa dalla trasferta contro un Trapani blasonato e ambizioso, palcoscenico ideale per testare subito le aspirazioni della formazione vibonese.

Spogliatoio e mentalità: la ricetta di Piriz

A tracciare la rotta e fare il punto sull'atmosfera che si respira in casa rossoblù è Sebastian Piriz, centrocampista argentino classe 1998, che sottolinea la compattezza e l'unità di intenti del gruppo: «Stiamo costruendo una grande famiglia all'interno dello spogliatoio. C'è un gruppo composto da persone per bene che si stanno mettendo a completa disposizione dello staff e di mister Marra per migliorarci e correggere le cose sbagliate fatte nel match di coppa contro l'Avola».

Testa al campionato

Nessun timore reverenziale, dunque, in vista della trasferta in terra siciliana. Il mediano sudamericano evidenzia come la squadra debba approcciare il torneo con la medesima determinazione contro qualsiasi avversario: «La nostra concentrazione è rivolta già alla sfida in casa del Trapani, in modo da arrivare alla partita con la testa giusta. Mi aspetto di fare una grande stagione, sia a livello personale che collettivo. Dovremo affrontare ogni squadra alla stessa maniera, senza guardare il nome o il blasone dell'avversario».

Il legame con la piazza

A spingere la Vibonese in questa nuova avventura ci sarà anche il caloroso supporto dei propri sostenitori, un fattore fondamentale rimarcato dallo stesso Piriz in chiusura: «Voglio ringraziare i tifosi e la città di Vibo per la vicinanza che ci stanno dimostrando in questi giorni. Domenica scorsa è stato davvero bello vedere lo stadio pieno».

Con il gruppo coeso, la guida tecnica di Marra e il calore della piazza, la Vibonese si appresta a varcare i cancelli del "Provinciale" di Trapani con la ferma intenzione di conquistare i primi punti chiave della stagione.