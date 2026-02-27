In queste settimane si sta cercando di salvare e costruire il futuro della Vibonese ma, per farlo, bisogna preservare il presente, e il presente implica necessariamente la permanenza nell'attuale campionato di Serie D (girone I). I presupposti ci sono tutti e la squadra, in quest'ultima settimana, sembra anche aver ritrovato serenità e tranquillità.

Ad aver ridato certezze alla causa, proprio negli ultimi giorni, è stato anche il pieno ritorno fino a giugno di patron Caffo, che porterà a termine la stagione. Cosa che, in un certo qual modo, era implicita ma che in questo momento era giusto sottolineare da parte dello stesso Caffo.

La presentazione del Comitato

Ciò non toglie che servirebbe comunque un apporto non solo dagli imprenditori locali, che il sindaco Enzo Romeo e il commissario ad interim rossoblù Rino Putrino stanno cercando giorno e notte di coinvolgere in quella che sarà la nuova cordata, ma anche dell'intera cittadinanza di Vibo, dal semplice cittadino al tifoso.

Proprio in tal senso, la dirigenza si è impegnata nella creazione di un Comitato Pro Vibonese, ovvero una sorta di azionariato popolare che ha l'intento di coinvolgere tutti, ciascuno nel proprio piccolo. Nella serata di venerdì, nella sede del Comune di Vibo Valentia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Comitato alla presenza del primo cittadino Enzo Romeo, del commissario rossoblù Rino Putrino, dell'assessore allo sport Stefano Soriano, dell'addetto stampa della Vibonese Alessio Bompasso e del nuovo mister Danilo Fanello. Presente anche una parte della squadra, guidata dal capitano Besmir Balla.

Parla il sindaco

Ad aprire la conferenza stampa è stato il sindaco Romeo: «Sono dell'avviso che, in questo momento, bisogna stare vicini alla squadra e al patron Caffo. Allo stesso tempo siamo convinti che ci sia bisogno di un sostegno da parte della città e abbiamo pensato a una promozione di tipo economico. Io e Rino Putrino stiamo facendo di tutto per far sì che la Vibonese possa avere un futuro brillante e che possa essere sostenuta da imprenditori che vogliono bene a Vibo e alla squadra. Oggi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e questo Comitato nasce per dare la possibilità a tutti i cittadini di contribuire con un piccolo contributo economico. Il disegno e il criterio di questo Comitato ve li spiegherà meglio Rino Putrino».

Il pensiero di Putrino

Come accennato, è lo stesso Putrino ad andare nel dettaglio: «Il discorso del Comitato spontaneo nasce prendendo spunto da fatti accaduti e, se qualcuno lo ha fatto, allora vuol dire che si può fare. In questa città mi sono sentito dire che si ama la Vibonese, ma ora è arrivato il momento di dimostrarlo. Perché siamo tutti bravi ad amarla quando vince; adesso però è la vera dimostrazione d'amore. Tengo innanzitutto a precisare che i calciatori sono garantiti fino a giugno perché è ufficialmente tornato Pippo Caffo, che ha parlato con la squadra proprio qualche giorno fa, e i giocatori ne sono testimoni. La creazione di questo Comitato non è un atto di debolezza economica o altro, bensì la prova dell'appoggio della città, perché lo stesso Caffo vuole sentire il sostegno. Per questa stagione cercava una spalla ma non ha trovato nessuno; di conseguenza, nel momento in cui ha incontrato Cammarata si è appoggiato a lui, ma purtroppo è andata male».

E ancora: «Dietro questo Comitato ci sono figure come il commercialista Antonio Pagano, il notaio Antonio Vinci, Franco Lo Gatto, l'avvocato Salvatore Pronestì e altri, tutti vicini a questa iniziativa».

L'appello e l'Iban

Di seguito, l'invito a partecipare al Comitato e le indicazioni: «Facciamo un appello a tutti i vibonesi, agli sportivi e ai tifosi rossoblù affinché sostengano la squadra della nostra città, la nostra amata Vibonese, con un contributo volontario minimo di cento euro da versare sul conto intestato alla società "U.S. Vibonese Calcio S.r.l." presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Vibo Valentia. A coloro che vorranno versare un contributo pari o superiore a cinquecento euro sarà anche omaggiato un abbonamento per le gare da disputare in casa nella stagione in corso e per le gare che si disputeranno allo stadio Luigi Razza nel prossimo campionato (stagione 2026/27)».

Ecco l'Iban: IT97V0538542834CC2680010076