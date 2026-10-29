Rossoblù terzi a -2 dal primo posto dopo un ottobre imbattuto. Il calendario della squadra di mister Marra prevede cinque sfide chiave per il vertice
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Ottobre si chiude nel migliore dei modi e lascia in eredità una Vibonese solida, ambiziosa e in piena corsa per il primato. Dopo le prime nove giornate del campionato di Serie D (Girone I), la formazione rossoblù occupa il terzo posto a quota 18 punti, a due sole lunghezze dalla vetta condivisa da Sambiase e Reggina.
Il percorso di ottobre
Il percorso recente tracciato dagli uomini di mister Sasà Marra testimonia un ruolino di marcia privo di sbavature: un mese senza sconfitte, inaugurato dal 2-0 nel derby contro il Praiatortora, proseguito con i preziosi pareggi contro Reggina e Gela e sigillato dal colpo esterno sul campo del Ragusa. Ora però l'asticella si alza ulteriormente: novembre si preannuncia un mese decisivo e ad alta intensità, con ben cinque partite in programma che misureranno le reali ambizioni di vertice dei rossoblù.
Il calendario di novembre: 5 tappe tra casa e Sicilia
Il cammino dell'undicesimo mese dell'anno vedrà la Vibonese impegnata in tre sfide interne allo stadio "Luigi Razza" e due insidiose trasferte oltre stretto, con il picco emotivo rappresentato dal derby al vertice del 22 novembre.
1 Novembre, Vibonese-Milazzo: Inaugurazione casalinga contro un avversario insidioso, con l'obiettivo di conquistare subito i tre punti davanti ai propri tifosi.
8 Novembre, Castrum Favara-Vibonese: Trasferta in terra siciliana per confermare l'ottimo rendimento esterno.
15 Novembre, Vibonese-Modica: Secondo impegno casalingo del mese, fondamentale per dare continuità alla classifica.
22 Novembre, Sambiase-Vibonese: Il derby calabrese tanto atteso. Una sfida diretta contro l'attuale capolista che promette scintille e potrebbe ridefinire le gerarchie del girone.
29 Novembre, Vibonese-Licata: Chiusura di mese tra le mura amiche contro una delle sorprese più liete di questo avvio di stagione.
Mantenere gli standard elevati mostrati negli ultimi due m esi sarà la parola d'ordine per mister Marra e i suoi ragazzi: novembre è pronto a dare le prime vere risposte sulla corsa alla Serie C.
Le gare di novembre
1 novembre Vibonese-Milazzo
8 novembre Castrum Favara-Vibonese
15 novembre Vibonese-Modica
22 novembre Sambiase-Vibonese
29 novembre Vibonese-Licata