Ottobre si chiude nel migliore dei modi e lascia in eredità una Vibonese solida, ambiziosa e in piena corsa per il primato. Dopo le prime nove giornate del campionato di Serie D (Girone I), la formazione rossoblù occupa il terzo posto a quota 18 punti, a due sole lunghezze dalla vetta condivisa da Sambiase e Reggina.

Il percorso di ottobre

Il percorso recente tracciato dagli uomini di mister Sasà Marra testimonia un ruolino di marcia privo di sbavature: un mese senza sconfitte, inaugurato dal 2-0 nel derby contro il Praiatortora, proseguito con i preziosi pareggi contro Reggina e Gela e sigillato dal colpo esterno sul campo del Ragusa. Ora però l'asticella si alza ulteriormente: novembre si preannuncia un mese decisivo e ad alta intensità, con ben cinque partite in programma che misureranno le reali ambizioni di vertice dei rossoblù.

Il calendario di novembre: 5 tappe tra casa e Sicilia

Il cammino dell'undicesimo mese dell'anno vedrà la Vibonese impegnata in tre sfide interne allo stadio "Luigi Razza" e due insidiose trasferte oltre stretto, con il picco emotivo rappresentato dal derby al vertice del 22 novembre.

1 Novembre, Vibonese-Milazzo: Inaugurazione casalinga contro un avversario insidioso, con l'obiettivo di conquistare subito i tre punti davanti ai propri tifosi.

8 Novembre, Castrum Favara-Vibonese: Trasferta in terra siciliana per confermare l'ottimo rendimento esterno.

15 Novembre, Vibonese-Modica: Secondo impegno casalingo del mese, fondamentale per dare continuità alla classifica.

22 Novembre, Sambiase-Vibonese: Il derby calabrese tanto atteso. Una sfida diretta contro l'attuale capolista che promette scintille e potrebbe ridefinire le gerarchie del girone.

29 Novembre, Vibonese-Licata: Chiusura di mese tra le mura amiche contro una delle sorprese più liete di questo avvio di stagione.

Mantenere gli standard elevati mostrati negli ultimi due m esi sarà la parola d'ordine per mister Marra e i suoi ragazzi: novembre è pronto a dare le prime vere risposte sulla corsa alla Serie C.

Le gare di novembre

1 novembre Vibonese-Milazzo

8 novembre Castrum Favara-Vibonese

15 novembre Vibonese-Modica

22 novembre Sambiase-Vibonese

29 novembre Vibonese-Licata