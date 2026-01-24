Nonostante la crisi societaria e i risultati altalenanti, il tecnico, accompagnato dal capitano Balla, nota segnali positivi di concentrazione e abnegazione nei suoi giocatori: «Siamo pronti a dare il massimo»

La Vibonese si avvicina alla fine di una settimana caratterizzata da un vero e proprio scossone: le dimissioni del presidente Fernando Cammarata e del direttore sportivo Angelo Costa. La situazione è delicata non solo sul piano dei risultati, con i rossoblù reduci da una sola vittoria nelle ultime dodici gare del campionato di Serie D (girone I), ma anche sul fronte della riorganizzazione societaria.

Il mister vede miglioramenti

Alle porte c’è però il delicato derby contro il Sambiase, allo stadio Luigi Razza, ed è a questo che la squadra deve pensare nell’immediato. Nella consueta conferenza stampa pre-partita sono intervenuti sia il tecnico Antonello Capodicasa che il capitano Besmir Balla.

Ecco le parole del tecnico, che lasciano intravedere qualche passo avanti: «Sappiamo tutti che martedì è stata una giornata particolare, ma la squadra in questi giorni ha dimostrato grande professionalità, offrendo risposte positive in termini di atteggiamento, abnegazione e concentrazione. Ogni singolo giocatore mi ha dato forti segnali emotivi, e questo non era affatto scontato, considerando i recenti avvenimenti. Tutti si sono dimostrati veri professionisti».

Domani arriverà un Sambiase solido, con la miglior difesa del torneo: «Loro sono una squadra fisica — prosegue il mister — e l’abbiamo studiata durante la settimana. Sarà fondamentale l’atteggiamento dei ragazzi, che spero sarà sostenuto dai tifosi. Prima di tutto, bisogna portare in campo il giusto atteggiamento e considerarlo come punto di partenza. Sotto questo aspetto ho notato un progressivo miglioramento della concentrazione».

Parla il capitano Balla

La parola è poi passata al capitano Besmir Balla: «Siamo concentrati sulla partita, perché ci attende il derby, e daremo il massimo, questo è certo. Siamo soddisfatti del gruppo, che si è dimostrato professionale, e questo fa piacere. Gli stimoli per una partita del genere non mancano, ma come detto bisogna innanzitutto dare il massimo: solo così arriveranno i risultati».