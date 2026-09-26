Un inizio di stagione senza soste per la Vibonese, attesa alla quinta giornata di Serie D da un altro test di altissimo livello. Dopo aver raccolto sette punti in quattro gare, con l'unico stop arrivato nei minuti finali contro la seconda in classifica Igea Virtus, la squadra rossoblù si appresta ad affrontare la complessa trasferta di Caltanissetta contro la Nissa. Una sfida diretta in piena zona playoff tra due formazioni appaiate a quota sette punti, dove la posta in palio va ben oltre i tre punti.

Le parole di Marra

A tracciare la rotta alla vigilia della gara è stato il tecnico Sasà Marra, che in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza del momento e la continuità di un calendario particolarmente severo: «Ci aspetta un altro banco di prova importante. Dall'inizio del campionato il calendario ci ha messo davanti, una dopo l'altra, le squadre costruite per vincere, e anche questa trasferta la viviamo come un passaggio del nostro percorso di crescita».

Identità e consapevolezza

L'allenatore della Vibonese sa bene che l'ostacolo Nissa nasconde insidie doppiamente pericolose. La compagine siciliana, allestita in estate per puntare ai vertici e contendere la promozione alla Reggina, arriva alla sfida dopo una scossa societaria con il recente avvicendamento in panchina. Un fattore di imprevedibilità che mister Marra ha evidenziato con chiarezza: «Troveremo una Nissa arrabbiata che, dopo il cambio in panchina, cercherà una reazione e scenderà in campo con stimoli nuovi».

Di fronte alle insidie della trasferta e alla spinta del pubblico di casa, il messaggio del tecnico alla propria squadra resta però solido e privo di timori reverenziali: «Sappiamo che sarà una partita difficile, ma andremo a Caltanissetta con la nostra identità e con la consapevolezza di quello che siamo, giocando il nostro calcio».

Per la Vibonese, uscire indenne da Caltanissetta confermerebbe la bontà del lavoro svolto finora; conquistare l'intera posta in palio significherebbe invece lanciare un segnale chiarissimo all'intero girone I.