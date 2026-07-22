Rivoluzione totale in casa rossoblù in vista del campionato di Serie D: l'ultimo colpo è lo spagnolo classe ’96, fresco vincitore del Girone I
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Non si ferma la profonda opera di rinnovamento della Vibonese in vista del prossimo campionato di Serie D. La società rossoblù sta portando avanti una vera e propria rivoluzione ad ogni livello, cambiando pelle sia nell'assetto societario che nella rosa, quasi interamente ricostruita per affrontare la nuova stagione con ambizioni rinnovate.
L'ultimo tassello messo a segno dalla dirigenza porta qualità ed esperienza internazionale al centrocampo: si tratta dello spagnolo Félix Manuel Ledesma Sánchez.
Profilo ed esperienza
Nato a Ribera del Fresno il 16 febbraio 1996, Ledesma è un mediano moderno di grande intensità, capace di garantire equilibrio, fare legna in fase di interdizione e impostare la manovra con pulizia e visione di gioco. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile spagnolo, il centrocampista si è fatto le ossa in patria vestendo tra le altre le maglie di Móstoles e Coria, togliersi anche la soddisfazione di collezionare presenze nella prestigiosa Copa del Rey.
Un profilo vincente per la Serie D
Il sbarco di Ledesma nel calcio italiano risale al 2023, anno in cui ha iniziato a conoscere a fondo la Serie D lasciando il segno con club di piazze importanti come: Gravina, Matera e Brindisi.
Il definitivo salto di qualità è arrivato nella passata stagione tra le fila del Savoia: da perno del centrocampo e assoluto protagonista, lo spagnolo ha trascinato i bianchi alla vittoria finale del Girone I e alla conseguente promozione in Serie C.
L'ingaggio di Ledesma regala alla Vibonese un giocatore nel pieno della maturità calcistica, capace di portare in dote non solo valore tecnico e tattico, ma soprattutto una mentalità vincente abituata ai vertici del campionato.