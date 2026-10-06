Tre vittorie consecutive, zero gol subiti nelle ultime uscite e il secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla vetta. La Vibonese vola sulle ali dell'entusiasmo nel girone I di Serie D dopo il successo nel derby calabrese contro il Praiatortora. Un momento d'oro analizzato nel corso della seconda puntata di "Pianeta Rossoblù", il format di LaC TV condotto da Vincenzo Primerano. Ospite negli studi dell'aeroporto di Lamezia Terme, l'amministratore unico del club, Cosimo Vullo, ha tracciato il bilancio di questo avvio di stagione e proiettato lo sguardo verso il big match di domenica prossima allo stadio "Granillo" contro la capolista Reggina.

Il successo col Praiatortora

Commentando l'ultima affermazione casalinga, Vullo ha sottolineato la prestazione solida dei suoi: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma la mia squadra ha giocato ancora una volta bene come ormai ogni domenica, e ha meritato di portare l'intera posta in palio a casa».

L'unico passaggio a vuoto del cammino rossoblù resta il clamoroso blackout contro l'Igea Virtus, con la sconfitta per 4-3 dopo essere stati in vantaggio per 3-1. Un episodio da cui la squadra di mister Marra ha saputo trarre insegnamento: «Paradossalmente abbiamo perso la partita che abbiamo giocato meglio — ha ammesso l'amministratore unico — non a caso eravamo in vantaggio di due gol in casa loro, poi abbiamo commesso un errore e poi sappiamo come è finita. Questo però è il calcio e abbiamo imparato tanto da quel match».

Verso il big match del "Granillo"

I riflettori sono ora puntati tutti sulla trasferta di Reggio Calabria. La Reggina, reduce dal primo ko stagionale e dal primo gol incassato, resta la candidata numero uno al salto di categoria, ma la Vibonese si appresta ad affrontare la gara con il giusto spirito.

«Il calcio non è uno sport assoluto, per questo ogni domenica ci sono due o tre sorprese dai campi — ha dichiarato Vullo —. Uno scivolone lungo il percorso ci sta e la Reggina rimane la regina di questo campionato ed è la favorita insieme alla Nissa. Alla vigilia della stagione io indicai queste due formazioni come le principali favorite e continuo a farlo».

Nessuna pressione della vigilia per i rossoblù, che puntano sulla spensieratezza e sul consolidamento del progetto: «Non siamo noi che dobbiamo vincere il campionato, ma andare a Reggio con la spensieratezza di una squadra giovane che sta raccogliendo risultati importanti. L'obiettivo è quello di migliorare il risultato dello scorso anno e consolidare il rapporto con il nostro pubblico, e lo stiamo facendo. Sarà una bella partita».

Attacchi stellari a confronto

La sfida del "Granillo" metterà di fronte anche i due migliori reparti offensivi del girone. Un dato che conferma la qualità del lavoro svolto in fase di allestimento dell'organico: «Come tutti gli altri reparti, anche quello offensivo è stato attenzionato abbastanza e abbiamo cercato di prendere questi tre/quattro giocatori che avessero caratteristiche simili ma al tempo stesso differenti, che potessero cioè giocare insieme — ha concluso Cosimo Vullo —. Abbiamo uno dei reparti offensivi più forniti del girone I».