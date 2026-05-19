La competizione si è svolta domenica scorsa al PalaBorsellino di Vibo. Ottime prestazioni anche nel kumite da parte delle squadre maschili e femminili. Ora si punta ai Campionati italiani Cadetti

Altro weekend segnato dal karate. Domenica scorsa, infatti, al PalaBorsellino di Vibo Valentia si è svolto il Gran Prix Karate Calabria a squadre categorie Sociali ed Esordienti, organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria - Settore Karate.

Virtus Vibo domina nel kumite

La Virtus Vibo domina nel Kumite (combattimento) a squadre. Infatti la squadra femminile si classifica al primo posto tra tutte le squadre calabresi presenti alla gara. Le protagoniste sono state: Ilaria Primavera, Desireè Fazio, Chiara Fialà, Francesca Fialà e Ludovica Iervasi (in prestito da Karate San Marco Argentano).

La squadra maschile, invece, si è classificata al terzo posto dopo ottime prestazioni. Gli atleti erano dai vibonesi Antonio Borello, Carmelo Bruzzese, Riccardo Frangella (in prestito da Karate San Marco Argentano), Daniel Caluseriu (anch'esso in prestito da Karate San Marco Argentano) e Giuseppe Prostamo.

La Categoria Esordienti

Nelle categorie Esordienti individuali, invece, la Virtus Vibo conquista ben quattro medaglie su cinque partecipanti: medaglia d'oro per Alessia Le Pera, medaglie d'argento per Alessandro Lampasi e Gabriele Andreacchio, medaglia di bronzo per Stefano Arturo. Settimo classificato infine Andrea Del Giudice.

Soddisfatti i Maestri della Virtus Vibo Valentia, Viola Zangara e Luciano Dichiera, per gli ottimi risultati ottenuti da tutti gli atleti. Ora si punta ai Campionati Italiani Cadetti del 22 maggio.