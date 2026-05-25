Con l’ultima gara di domenica 24 maggio si è conclusa la stagione agonistica 2025-2026 delle due squadre senior della Volley Club Nicotera, impegnate nei campionati regionali di Serie D.

La formazione maschile, allenata da Tonino Campisi, ha raggiunto la salvezza al termine di un campionato affrontato con continuità e impegno. La squadra femminile guidata da Patrizia Gaglianò, invece, non è riuscita per pochi punti a qualificarsi al girone play off, chiudendo però al primo posto il successivo girone play out.

La società presieduta da Francesco Stilo sottolinea anche il coinvolgimento di atleti provenienti da diversi centri del territorio e da fuori provincia, elemento che ha contribuito a mantenere viva una tradizione pallavolistica presente a Nicotera da oltre 44 anni.

Serie D femminile: Laura Barone, Dora Calopresti, Roberta Ceniti, Chiara De Marco, Sharon Giovinazzo, Giada Grio, Fiona Longo, Martina Luppino, Sofia Nicolino, Ylenia Panetta, Mariangela Restuccia, Asya Sevilir, Chiara Stilo, Francesca Vecchio, Giusy Vecchio, Carla Verde, Dafne Viviano. Coach Patrizia Gaglianò.

Serie D maschile: Maurizio Adornato, Alessio Arruzzolo, Andrea Arruzzolo, Pietro Barbalace, Domenico Belcastro, Davide Di Capua, Andrea Esposito, Gregorio Gallizzi, Giuseppe Idà, Christian Mastruzzo, Domenico Maurici, Giovanni Morano, Rocco Panetta, Francesco Pesce, Davide Russo, Marco Stilo, Giuseppe Varacalli, Manuel Zagami. Coach Tonino Campisi.

I capitani delle due squadre sono stati Fosca Vecchio per il gruppo femminile e Gregorio Gallizzi per quello maschile.

Accanto all’attività senior, la società ha portato avanti anche il settore giovanile partecipando ai campionati Under 16 femminile, Under 13 femminile, Under 13 misto e S3 maschile e femminile. L’Under 16 è stata affidata a Patrizia Gaglianò con la collaborazione di Marco Stilo, mentre le altre categorie sono state seguite da Marco Stilo, Ida Gaglianò e Carla Verde.

La dirigenza, della quale fanno parte Francesco Stilo, Mariangela Restuccia, Ida Gaglianò, Gregorio Gallizzi, Carla Verde, Domenico Corso, Patrizia Gaglianò, Tonino Campisi e Cristian Pagano, è già al lavoro in vista della stagione 2026-2027.

La società sta programmando il prossimo campionato tra possibili conferme, partenze e nuovi arrivi, con l’obiettivo di garantire stabilità e sostenibilità. Prosegue inoltre la ricerca di uno o due main sponsor che possano sostenere ulteriormente l’attività sportiva del club.

Nel corso degli anni il Palasport Oasi della Gioventù è stato progressivamente attrezzato e migliorato, diventando uno degli impianti di riferimento del territorio. I programmi ufficiali per la stagione agonistica 2026-2027 saranno definiti all’inizio di giugno.