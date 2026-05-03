Per la 15esima volta la splendida Tonno Callipo di coach Lanci vince per 3-0, corsara anche a Santa Teresa Riva. Suspense dunque fino alla fine per i due posti per i Play-off: si deciderà infatti tutto all'ultima giornata di sabato prossimo. Mentre la Tonno Callipo (65 punti) ospiterà al PalaValentia la Sicily Villafranca, uno strano gioco di calendario metterà di fronte proprio Corigliano (63) -Aquila Bronte (65).

La gara

Tornando al match di ieri, Vibo ha dovuto controbattere la vitalità dei siciliani soprattutto nei primi due set. Nel primo, equilibrio per tutto il gioco con le squadre sempre punto a punto: 8-6, 15-15, 19-19. Quindi un break (20-22) giallorosso, ma S.Teresa riesce a pareggiare fino al 24-24. Qui prima Paglialunga e poi un ace di Borgesi chiudono ai vantaggi per 26-24.

Combattuto anche il secondo parziale, con Vibo avanti 8-6 e Santa Teresa Riva 16-12. Da lì però inizia la rimonta dei giallorossi fino al 18-18. Quindi batti e ribatti anche qui fino al 24-24. A chiudere il set sono un attacco di Boiko ed un errore siciliano, per il 26-24 per Vibo. Che dunque conduce due set a zero e nel terzo la squadra siciliana si arrende. Punteggi intermedi di 8-2, 16-6 e 21-11 a favore della Tonno Callipo, che conclude vittoriosamente 25-14 con un ace di Netti.

Bel rompicapo dunque sabato prossimo in ottica play off, con Vibo che chiuderà in casa contro la Sicily per garantirsi un posto nell'appendice della regular season. Per l'altro sarà lotta nello scontro diretto Corigliano-Aquila Bronte.

Intervista

«È stata una partita tosta sia perché la squadra avversaria ci teneva a fare punti - spiega coach Lanci - e sia perché abbiamo giocato fuori casa, oltre al fatto che la sconfitta con Bronte aveva lasciato qualche scoria mentale. Però i ragazzi sono stati bravi, perché nonostante un Boiko influenzato, si sono compattati ed hanno dato tutti quel qualcosa in più che serviva per portare a casa una vittoria con questo risultato che ci garantisce tanto, nonostante non ci sia ancora l'aritmetica. Ciò - continua il tecnico giallorosso - per affrontare la prossima gara con un po' più di tranquillità, visto lo scorso diretto tra le altre due squadre in lizza. Quindi bravi noi e bravi tutti. Ora resettiamo e ci prendiamo un paio di giorni di riposo, perché i ragazzi ne hanno bisogno visto il tour de force dell'ultimo mese. E poi ci prepariamo all'ultima gara con Sicily, da giocare comunque col giusto piglio, perché arrivare primi è tanta roba e ci darebbe qualcosa in più rispetto alle altre. Quindi siamo consapevoli di quello che dovremo affrontare, restiamo coi piedi per terra guardando di partita in partita e - conclude Lanci - contiamo di giocarci fino all'ultimo punto il primo posto in classifica».

S.Teresa Riva - Tonno Callipo 0-3

(24-26, 24-26, 14-25)

S. Teresa: Michelangeli 1, Y.Testagrossa 5, G.Schipilliti 3, Fijaka 12, Salomone (L), Chiesa 10, Iellamo 4, M. Testagrossa, Passari. Ne: De Santis, Galdini, Cicala (L), Mastronardo, M.Schifilliti. All. Patti.

Michelangeli 1, Y.Testagrossa 5, G.Schipilliti 3, Fijaka 12, Salomone (L), Chiesa 10, Iellamo 4, M. Testagrossa, Passari. Ne: De Santis, Galdini, Cicala (L), Mastronardo, M.Schifilliti. All. Patti. Tonno Callipo: Piovan 5, Boiko 17, Borgesi 14, Halim 6, Paglialunga 8, Netti 8, Buttarini (L), Riga. Ne: Valente, Vassallo, Saturnino, Smeraldo Mauceri, Fusco (L). All. Lanci

Piovan 5, Boiko 17, Borgesi 14, Halim 6, Paglialunga 8, Netti 8, Buttarini (L), Riga. Ne: Valente, Vassallo, Saturnino, Smeraldo Mauceri, Fusco (L). All. Lanci Arbitri: Gabriele Venturi e Valeria Mamertino.

Note: durata 28', 31', 24' per un totale di un’ora e 23'. S.Teresa: ace 2, bs 9, muri 1, errori 19; Vibo: ace 3, bs 16, muri 13, errori 27. Attacco: 39%-46%, ricezione 66%-70%.