Un rullo compressore la Tonno Callipo Volley femminile che, dopo quattro giornate disputate del campionato di Serie B1, viaggia a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro e il conseguente primo posto in classifica in concomitanza con le campane del Vesuvio Oplonti, ma con la differenza che le giallorosse non hanno neanche perso ancora un set.

L'inizio di stagione

Tra i tanti elementi di qualità approdati questa stagione alla Tonno Callipo c’è sicuramente la centrale Giada Civitico, reduce da una lunga esperienza in Serie A2, con apparizioni pure in Serie A1 nella prestigiosa Foppapedretti Bergamo. Fisicità e prestanza per a venticinquenne milanese che, sotto rete, fa valere tutti i suoi 191 centimetri di altezza come d'altronde dimostrano anche i numeri avendo totalizzato 39 punti totali (di cui 6 muri), dunque con una media di quasi 10 a partita. Buona intesa con Scacchetti prima e Besteghi da tre gare a questa parte in regia, non solo nelle veloci quanto anche nei muri. Insomma un elemento importante nell’economia del gioco giallorosso ed una freccia in più nell’arco di coach Saja.

L'analisi di Civitico

Tornando al campionato, alle porte c'è un avversario alquanto ostico come Zero5 Castellana Grotte di coach Ciliberti, reduce dalla prima sconfitta stagionale in quel di Modica ora appaiata a 9 punti. In ogni caso, in classifica le pugliesi sono subito a ridosso del duo di testa Vibo e Oplonti che comandano, come detto, a quota 12 punti.

Proprio Giada Civitico, intervistata ai microfoni ufficiali del club, ha analizzato questo avvio di stagione, con focus sulla prossima trasferta pugliese: «C'è molta soddisfazione per questo avvio stagionale, poiché abbiamo iniziato il torneo con il piede giusto e di questo ne siamo contente. Il nostro obiettivo è insistere sul lavoro in palestra per procedere su questa scia, e continuare a dimostrare il nostro valore».

Sabato contro Trestina il quarto 3-0 di fila, nonostante qualche assenza importante: «Contro Trestina siamo riuscite a portare a casa il risultato che volevamo. Pur non essendo state pallavolisticamente bellissime e pulite come in altre gare, siamo state lucide e concentrate nei momenti importanti. Abbiamo avuto pazienza in azioni lunghe, superando una squadra dall’altra parte che ha difeso moltissimo. Anche questa volta il lavoro di squadra ci ha premiate e ripagate».

La trasferta pugliese

Domenica l'impegno a Castellana, contro un avversario d’alta classifica e pure ambizioso. Ecco secondo la venticinquenne le possibili difficoltà: «Ci aspetta una Castellana ben attrezzata e organizzata, che punta anch’essa a rimanere nei piani alti della classifica. Inoltre loro, arrivando da una sconfitta, avranno molta voglia di rivalsa. Giocando fuori casa, sarà dunque per noi una gara ostica che richiederà un alto livello di gioco, audacia ed attenzione massima».

Nonostante la giovane età, Civitico vanta sicuramente una buona dose di esperienza visti i trascorsi in Serie A1 e A2: «La Serie B1 è un campionato lungo e impegnativo. Ogni sabato troviamo squadre che difendono tanto e sbagliano poco. Sono proprio queste le squadre che più ti allenano a rimanere concentrato e a non perdere la pazienza. Penso che la difficoltà più grande per noi sia mentale, ovvero cercare di non abbassare mai la guardia e la nostra qualità di gioco».

Infine, il suo ambientamento con il team giallorosso e nella città vibonese: «Vibo è stata da subito una cittadina ospitale e accogliente e allo stesso modo lo é la Tonno Callipo. Una società ben strutturata ed organizzata, che merita di arrivare a gareggiare nella massima serie. Il calore e il sostegno dei tifosi sono quella marcia in più, che ci aiuta nelle nostre gare interne a divertirci e a dare il massimo. Siamo grate e fortunate di avere un pubblico così presente».