<p>I marinai in foto facevano parte dell’equipaggio della <strong>corazzata “Roma”.</strong> Quello in basso a destra é il <strong>sottocapo nocchiere Gino Pàstina, di Vibo Marina.</strong> Dopo l’affondamento, un<strong> gruppo di 26 naufraghi, fra cui Pàstina,</strong> vengono recuperati ma il loro corpo é coperto di <strong>gravi ustioni.</strong> Trasportati nel porto spagnolo di Mahon ( Baleari), moriranno poco tempo dopo e verranno<strong> tumulati nel cimitero di Porto Mahon.</strong> Ma come andarono i fatti? Come mai la più moderna e potente delle corazzate italiane, ammiraglia della flotta, fu affondata da una sola bomba? Come mai persero la vita così tanti uomini? Secondo le clausole <strong>dell’armistizio dell’8 settembre 1943,</strong> le <strong>navi italiane,</strong> contraddistinte da pennelli e cerchi neri in segno di resa, si sarebbero dovute<strong> trasferire a Malta</strong> in attesa di conoscere il proprio destino. Per motivi tecnici la flotta si dirige invece verso il p<strong>orto della Maddalena.</strong> A bordo regna un clima di confusione e agitazione. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28772"></div>\n\nLa mattina del<strong> 9 settembre 1943,</strong> il comandante tedesco a La Spezia dà l’allarme a Berlino: “La flotta italiana é partita nella notte per consegnarsi al nemico”. Giunge nel frattempo la notizia che <strong>La Maddalena</strong> é stata <strong>occupata dai tedeschi.</strong> L’amm. Bergamini dà ordine di<strong> invertire la rotta</strong>, ma uno stormo di <strong>bombardieri tedeschi</strong> sgancia da un’altezza di 5.000 metri le nuove bombe-razzo, che costituivano una sorpresa per la loro stupefacente precisione. La corazzata Roma viene colpita da due bombe: la prima attraversa lo scafo ed esplode in mare, ma la seconda colpisce un deposito di munizioni. La <strong>nave ammiraglia é ferita a morte</strong>, una colonna di fumo si eleva ad un’altezza di un migliaio di metri. La nave inizia ad <strong>inclinarsi sul fianco</strong> destro, é la fine: uno <strong>spettacolo orrendo di morte</strong> e distruzione. La maggior parte degli uomini muoiono<strong> bruciati vivi.</strong> Alle 16.12 la “Roma” si capovolge, si spezza in due tronconi e affonda, trascinando in fondo al mare <strong>1.352 uomini di equipaggio. <span style="text-decoration: underline;">LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12375-vibo-marina-gino-pastina-corazzata-roma-affondamento/">Vibo Marina non dimentica il sottocapo Gino Pàstina morto nell’affondamento della “Roma”</a></span></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>