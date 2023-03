Il promoter vibonese Franco Buccinà racconta gli eventi di promozione della Calabria – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Anche quest’anno il promoter vibonese Franco Buccinà è approdato al Festival di Sanremo con una serie di eventi collaterali che hanno messo in vetrina la Calabria. Dalla Fashion Week a Miss e Mister Sanremo. Sette giorni di eventi anche per parlare dei benefici della dieta mediterranea. Una serata è stata poi dedicata al premio “Calabria che lavora” giunto alla ventitreesima edizione e che ogni anno premia le eccellenze imprenditoriali della nostra Regione. «Sono stati giorni entusiasmanti – commenta Buccinà – che ci hanno permesso di raccontare le bellezze della nostra Calabria». [Continua in basso]

Ma è stata anche l’occasione per parlare di sicurezza grazie alla campagna avviata dalla polizia stradale dal titolo: “Rispetta regole, vinci vita!”. Tra i temi affrontati anche quello relativo alla violenza sulle donne. «Hanno sfilato 100 donne in abito rosso che hanno raccontato le loro esperienze». Spazio poi all’arte culinaria, grazie alla pizza dedicata ad Amadeus preparata tra gli altri dal maestro pizzaiolo vibonese Francesco Fortuna. Un ringraziamento Franco Buccinà lo rivolge infine al suo team, la moglie Anna Patania e il figlio Giulio che hanno collaborato alla riuscita degli eventi.