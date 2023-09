Salute, luminari della ginecologia per due giorni a Vibo -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Nel mese della prevenzione dei tumori di carattere ginecologico, luminari da tutta Italia giungono a Vibo Valentia per il primo corso academy up the date in Ginecologia e Ostetricia. Al 501 Hotel, due giorni per discutere delle nuove frontiere della medicina nel campo della prevenzione, della diagnosi prenatale, del trattamento delle cardiopatie, della ipertensione e del diabete gestazionale. E ancora emergenze ostetriche, trattamenti delle patologie vulvari, delle infezioni virali, sessualità, contraccezione, chirurgia, fino alle responsabilità medica e alla tutela legale della professione medica. Il corso, presieduto da due giovani medici vibonesi che si sono affermati nel panorama nazionale, Vincenzo Prestia e Mirko Colloca, ha registrato anche la consegna di una borsa di studio, in collaborazione con l’Università di Messina, intitolata alla memoria di Massimo Prestia, stimato primario ginecologo prematuramente scomparso nel 2014, paradossalmente, per malasanità. Oggi sono i figli, Vincenzo, Cristian e Ottavia a tenerne viva la memoria.

