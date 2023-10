Strada crollata e fuoriuscita di fogna a Piscopio, il degrado corre sulla provinciale 14 – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

È bastata una pioggia a causare la fuoriuscita di liquami fognari lungo la provinciale 14, nel tratto che collega Piscopio, frazione alle porte di Vibo Valentia, allo svincolo autostradale delle Serre. «Un fiume di acqua mista a fogna ha invaso ieri la carreggiata rendendo il passaggio delle auto difficoltoso», denuncia Fortunato Zaccaria, proprietario di uno dei terreni adiacenti. Eloquenti le immagini girate da uno dei tanti automobilisti in transito. L’arteria è molto trafficata e da due anni è parzialmente interdetta alla circolazione dopo che una fuoriuscita di liquidi fognari ha causato il cedimento dell’asfalto. L’odore non lascia spazio ad alcun dubbio. «È fogna», ribatte convinto un meccanico della zona la cui officina si trova proprio sul tratto dissestato. La perdita nella conduttura attraversa il sottosuolo. Su quella stessa strada l’asfalto sgretolato preannuncia un imminente nuovo crollo. A bordo strada, cerchioni abbandonati di auto incappate nei tanti, troppi crateri disseminati sulla provinciale.

Non c’è dunque solo un rischio igienico ambientale, ma anche un pericolo per gli automobilisti in transito. «In questi due anni sono stati eseguiti almeno quattro interventi, nessuno dei quali risolutivo», spiega Fortunato che punta il dito contro Comune e Provincia di Vibo. «La strada rischia di crollare e l’odore di fogna rende l’aria irrespirabile. È impossibile vivere qui. Da qui la decisione di presentare un esposto in Procura.

