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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Azienda svuotata e beni trasferiti a una newco, sequestri per 3,8 milioni a Vibo

Indagine della Finanza: patrimonio trasferito a una nuova società per sfuggire ai creditori. Nel mirino due indagati anche per violazioni fiscali e contabilità occultata

27 marzo, 2026
Cronaca

Morte del piccolo Francesco Mirabelli, il cordoglio del commissario dell'Asp di Vibo

12 settembre 2025
Ore 09:19
Morte del piccolo Francesco Mirabelli, il cordoglio del commissario dell'Asp di Vibo
Cronaca

Il saluto di Gianmarco da un letto d'ospedale

27 marzo 2026
Ore 16:05
Il saluto di Gianmarco da un letto d'ospedale
Cronaca

Frane nel Vibonese, il monitoraggio aereo dei carabinieri

23 marzo 2026
Ore 08:34
Frane nel Vibonese, il monitoraggio aereo dei carabinieri
Cronaca

Frana sulla statale delle Serre

18 marzo 2026
Ore 17:18
Frana sulla statale delle Serre
Cronaca

Ondata di maltempo, a Vibo Marina strade allagate e disagi per gli automobilisti

16 marzo 2026
Ore 13:23
Ondata di maltempo, a Vibo Marina strade allagate e disagi per gli automobilisti
Cronaca

Gabbiano corso salvato a Pizzo

3 marzo 2026
Ore 17:57
Gabbiano corso salvato a Pizzo
Cronaca

Vibo Valentia, cimiteri nel degrado: erbacce, viali sconnessi e manutenzione assente

3 marzo 2026
Ore 10:03
Vibo Valentia, cimiteri nel degrado: erbacce, viali sconnessi e manutenzione assente
Cronaca

Il maltempo continua a flagellare: strada allagata tra Briatico e Porto Salvo

20 febbraio 2026
Ore 15:04
Il maltempo continua a flagellare: strada allagata tra Briatico e Porto Salvo
Cronaca

Vibo Marina, rischio esondazione per il torrente Antonucci

13 febbraio 2026
Ore 09:16
Vibo Marina, rischio esondazione per il torrente Antonucci
Cronaca

Albero cade su un'auto a Mongiana

11 febbraio 2026
Ore 18:54
Albero cade su un'auto a Mongiana
Cronaca

Tropea, fango dal fosso San Pietro sulla strada per il porto

3 febbraio 2026
Ore 15:58
Tropea, fango dal fosso San Pietro sulla strada per il porto
Cronaca

Vibo, un'altra giornata di caos a Moderata Durant: quartiere assediato dalle auto

2 febbraio 2026
Ore 09:40
Vibo, un'altra giornata di caos a Moderata Durant: quartiere assediato dalle auto
Cronaca

Gerocarne, senso unico alternato sulla Statale 182 a causa di una frana

1 febbraio 2026
Ore 13:48
Gerocarne, senso unico alternato sulla Statale 182 a causa di una frana
Cronaca

Femminicidio a Mileto

24 gennaio 2026
Ore 01:44
Femminicidio a Mileto
Cronaca

Alberi caduti in strada a Serra San Bruno

21 gennaio 2026
Ore 09:38
Alberi caduti in strada a Serra San Bruno
Cronaca

Elisoccorso Vibo Marina

11 gennaio 2026
Ore 14:54
Elisoccorso Vibo Marina
Cronaca

Vibo, basole saltate in Via del Gesù

11 dicembre 2025
Ore 18:20
Vibo, basole saltate in Via del Gesù
Cronaca

Cinghiali davanti all'ospedale di Vibo

7 dicembre 2025
Ore 14:30
Cinghiali davanti all'ospedale di Vibo
Cronaca

Filandari, arrestati due giovani per tentato omicidio

I Carabinieri eseguono custodia cautelare per un 20enne e un 19enne, indagati per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’aggressione sarebbe nata da una contesa personale e non coinvolgerebbe la criminalità organizzata. 

5 dicembre 2025
Ore 17:49
Filandari, arrestati due giovani per tentato omicidio
Cronaca

Francica, arbitro di 17 anni preso a schiaffi in campo durante la partita con Girifalco

25 novembre 2025
Ore 09:48
Francica, arbitro di 17 anni preso a schiaffi in campo durante la partita con Girifalco
Cronaca

Vibo, i cinghiali continuano a scorrazzare nel parco di via Feudotto

5 novembre 2025
Ore 17:25
Vibo, i cinghiali continuano a scorrazzare nel parco di via Feudotto