Ondata di maltempo, a Vibo Marina strade allagate e disagi per gli automobilisti
Giornata di intense piogge anche nel Vibonese colpito, come per il resto della Calabria, dal nuovo ciclone Jolina. Nella fascia costiera, le forti precipitazioni hanno causato disagi agli utenti. Strade allagate, tombini intasati dalla pioggia a Vibo Marina e in particolare lungo l’arteria che conduce al lungomare.
I Carabinieri eseguono custodia cautelare per un 20enne e un 19enne, indagati per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’aggressione sarebbe nata da una contesa personale e non coinvolgerebbe la criminalità organizzata.