L’evento si terrà il 25 gennaio a Parigi, in una cornice esclusiva che riunisce designer internazionali, personalità del mondo della moda, stampa e ospiti selezionati

Ortensia Imbrogno presenzierà in qualità di VIP Guest alla sfilata IKH Fashion – REBIRTH Couture Collection SS2026, in programma a Parigi, all’interno del calendario ufficiale di Paris Fashion Days.

La collezione REBIRTH di IKH Fashion rappresenta un viaggio creativo che celebra la rinascita, la forza e l’eleganza della donna contemporanea, attraverso capi couture caratterizzati da linee sofisticate, materiali pregiati e un’elevata ricerca artigianale.

L’evento si terrà il 25 gennaio a Parigi, in una cornice esclusiva che riunisce designer internazionali, personalità del mondo della moda, stampa e ospiti selezionati. La presenza di Ortensia Imbrogno in front row conferma il suo legame con il panorama fashion internazionale e il suo interesse per le espressioni più autentiche e innovative dell’alta moda.

La partecipazione alla sfilata IKH Fashion si inserisce in un contesto di grande rilievo mediatico, rafforzando il dialogo tra creatività, stile e visione contemporanea della couture.

Evento: IKH Fashion – REBIRTH Couture Collection SS2026.

Data: 25 gennaio.

Luogo: Parigi – Paris Fashion Days