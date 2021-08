Nicotera, la denuncia di D’Agostino: «Rifiuti, in città spettacolo indegno»

«La presente per rappresentare le continue e innumerevoli lagnanze rivolteci dai cittadini di Nicotera per il gravissimo disservizio che si sta registrando, da ultimo, in queste giornate particolari, nella raccolta dei rifiuti. Lo spettacolo che si offre ai residenti e ai turisti che hanno scelto di soggiornare nella nostra città, è indegno di un paese civile come dimostrano le decine e decine di foto postate sui social». È quanto scrive Antonio D’Agostin, capogruppo della lista Movi@Vento al Comune di Nicotera, in una lettera aperta inviata ai vertici dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Marasco. [Continua in basso]

Il capogruppo Antonio D’Agostino

«In particolare – aggiunge il rappresentante della minoranza –nella frazione Marina, che com'è naturale registra in questo periodo punte di utenza particolarmente elevata, non si contano più i cumuli depositati regolarmente (tralasciando quelli abusivi), presso le abitazioni e gli esercizi commerciali, di ristorazione e turistico-balneari, ma che continuano a stazionarvi senza essere ritirati. E si può immaginare cosa significa con il caldo torrido registratosi, non ritirare il rifiuto organico, com'è avvenuto nelle giornate del 2 e del 4 agosto scorsi, o il multimateriale nel giorno seguente al Ferragosto e ancora oggi. A ciò – prosegue D'Agostino – si somma l'enorme lasso di tempo fissato dalla Mea (fine settembre) per il ritiro degli ingombranti. Ritiro che molto spesso viene richiesto da nostri concittadini residenti fuori comune che, soggiornando altrove undici mesi all'anno, non utilizzano il servizio per il quale pagano la Tari annuale e che, per colmo, non gli viene offerto decentemente neppure per un mese. Ciò significa di fatto che dovranno tenersi i loro mobili, materassi e suppellettili vari, rinnovati, che hanno deciso di rinnovare, per un altro lungo anno».

Il sindaco Giuseppe Marasco

A fronte di tutto ciò, non risulta allo scrivente che «siano state elevate alla ditta Mea le sanzioni previste dal capitolato d'oneri che forma parte integrante del contratto d'appalto. Il fronte dei disservizi si estende poi allo spazzamento delle strade cittadine (che dovrebbe essere assicurato quotidianamente per i corsi principali e due volte alla settimana per tutta la rete stradale); alla mancata attivazione dell'isola ecologica; al diserbo; ai servizi cimiteriali; alla rimozione delle mini discariche abusive e a tanto altro. Tutto ciò spiega lo spettacolo indecoroso che si presenta quotidianamente ai cittadini e ai villeggianti che, sommandosi ai fenomeni del mare sporco, particolarmente ricorrenti in questa stagione, ha fatto sì che moltissimi turisti abbiano espresso giudizi pessimi sulla nostra capacità di accoglienza, ripromettendosi di non tornare più da noi».

Per il capogruppo, quindi, non resta che «sperare che gli organi preposti al controllo e al contrasto a tali disservizi, compresa l’Asp per gli aspetti igienico-sanitari e la Procura per le ipotesi di reato ravvedibili, facciano la loro parte per farci ancora sperare che prima o poi anche la nostra cittadina possa essere annoverata tra quelle “normali” e non invece – chiude D’Agostino – soggetta ad amministratori che la stanno facendo regredire giorno dopo giorno».