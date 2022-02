Parghelia, provinciale per Daffinà: si lavora per liberare l’arteria dai rifiuti

Continua l’intervento messo in campo dall’amministrazione comunale di Parghelia, guidata dal sindaco Antonio Landro, per arrivare alla completa rimozione dei rifiuti, illegalmente abbandonati sulla strada provinciale Parghelia-Daffinà di Zambrone, «con l’intento di restituire l’arteria alla civiltà e alla piena fruibilità».



Nella giornata di ieri si è proseguito con lo sgombero dei cumoli, mentre, nella giornata di oggi, domenica 6 febbraio, – fanno sapere dal Comune – «con l’intervento volontario di quanti vorranno esserci si potrà definire l’intervento e, nel contempo, rappresentare il netto dissenso delle comunità nei confronti di tutti coloro che con ostinazione sporcano, deturpato e violentano quel territorio. Nella giornata di lunedì prossimo, invece, 7 febbraio, interverrà l’amministrazione provinciale con mezzi e uomini per la pulizia di cunette e margini stradali ripristinando la completa percorribilità della carreggiata. All’intervento prenderanno parte mezzi e personale dell’amministrazione comunale di Parghelia. Sempre lunedì avranno inizio lavori di sfalcio e potatura in località Michelino. Vi comunichiamo infine – conclude l’amministrazione comunale – che l’opera d’individuazione e repressione dei responsabili da parte della Polizia locale è continua e costante».