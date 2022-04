Orti didattici nelle scuole, fondi in arrivo nel Vibonese: ecco gli istituti coinvolti

In tutta la Calabria saranno finanziati progetti per oltre 14 milioni di euro. In provincia ne beneficeranno 16 scuole del primo ciclo e 10 superiori

Giardini e orti didattici da realizzare all’interno delle scuole del primo ciclo. Laboratori sulla transizione ecologica in quelle del secondo ciclo. A questo fine in Calabria saranno finanziati progetti per oltre 14 milioni di euro. Nello specifico, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie dei 232 progetti finanziati con 14.410.000 euro di fondi PON-REACT EU, che renderanno le scuole più innovative e sostenibili. [Continua in basso]

I progetti per le scuole del primo ciclo

Saranno finanziati 150 progetti per un totale di 3.750.000 euro, per le scuole statali del primo ciclo e di istituti omnicomprensivi che hanno partecipato all’avviso “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Ogni scuola riceverà 25.000 euro e grazie a queste risorse alunne e alunni potranno apprendere elementi di scienze, di educazione alimentare e alla sostenibilità, sperimentando direttamente in ambienti naturali di esplorazione. Nel Vibonese si tratta di 16 scuole:

I progetti per le scuole superiori

Per quanto riguarda il secondo ciclo, sono 82 i progetti ammessi al finanziamento per l’avviso “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, che si rivolgeva alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione e agli istituti omnicomprensivi. Le risorse stanziate complessivamente sono 10.660.000 euro. Ciascun progetto otterrà 130.000 euro. Potranno essere realizzati laboratori sulla transizione ecologica e sulla sostenibilità, declinati in base alle specificità dell’istituto e con l’utilizzo di tecnologie innovative. Per il Vibonese si tratta di 10 scuole: