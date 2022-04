Nicotera si prepara all’estate, pulite strade e aree verdi grazie ai volontari comunali

Nicotera si prepara all’arrivo dell’estate e, da diverse settimane, ha intensificato le attività di pulizia delle strade e delle aree verdi. Un lavoro intenso che sta coinvolgendo sia il centro storico che l’area costiera. Tra gli ultimi lavori, spiega il Comune «a colpi di piccone e zappa gli “inossidabili” volontari comunali hanno piantato, lungo viale San Francesco, degli alberi donati dalla professoressa Raffaela Di Capua».

Nei giorni scorsi sempre per merito dei volontari comunali e degli operatori addetti al decespugliamento, viale San Francesco era stato tirato a lucido e riconsegnato ai cittadini per essere fruibile. Pulizia intensa anche nel quartiere San Francesco. «Sono del parere che i volontari, meritano qualcosa in più di un semplice ringraziamento. Dopo tre anni di duro lavoro, prestato in forma assolutamente gratuita bisognerebbe dargli un encomio», il commento del sindaco Giuseppe Marasco.

