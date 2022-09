Meteo Calabria, tempo stabile nel weekend: previsto un aumento delle temperature

Sabato sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, con nubi in aumento soltanto nelle zone interne dove non è escluso qualche piovasco. Domani mattinata di sole e temperature sopra la media, con possibili acquazzoni nel pomeriggio sulla costa tirrenica

Tempo in netto miglioramento sulla Calabria: l’anticiclone africano tenderà nuovamente ad inglobare l’intera regione apportando un aumento delle temperature e tempo prevalentemente stabile eccetto qualche locale disturbo. Ecco le previsioni meteo per il weekend. [Continua in basso]

Meteo sabato

Mella giornata di oggi, 3 settembre, mattinata stabile su tutta la regione, con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte dove non si escludono locali piovaschi sulle zone orientali della Sila; stabile altrove con cieli poco nuvolosi. Bel tempo anche durante la serata. Giornata stabile anche lungo i litorali marini con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, da Praia a Mare a Scilla e da Roseto Capo Spulico a Roccella. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 29°C e i 32°C e venti perlopiù variabili. Mari generalmente poco mossi.

Meteo Domenica

Durante la giornata di domenica avremo una mattinata stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nuclei instabili dal tirreno potranno interessare le coste centro settentrionali tirreniche e specie tra cosentino e catanzarese con locali piogge; bel tempo altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Stabile ovunque in serata. Mattinata stabile anche lungo i litorali marini sia tirrenici che jonici con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Qualche pioggia nel pomeriggio lungo le aree di Praia a Mare e Pizzo, mentre altrove avremo cieli perlopiù parzialmente nuvolosi o localmente nuvolosi ma senza rischio di precipitazioni. Stabile ovunque in serata. Temperature in generale aumento con valori sulle coste fino ai 34-35°C nei valori massimi e fino ai 36-37 nelle zone interne specie cosentine; venti perlopiù moderati o localmente forti sul comparto jonico da ovest, mentre saranno deboli altrove. Mari generalmente poco mossi.

