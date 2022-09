Antico “Biveri” di Ionadi, parte il progetto di valorizzazione

Parte il progetto per la valorizzazione dell’antico “biveri”, situato in località Piano Abate, all’interno del territorio comunale di Ionadi. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di promozione del territorio, curate dall’assessore al ramo Valentina Fusca. In tale contesto, l’amministrazione cittadina, guidata dal sindaco Fabio Signoretta, questa sera alle ore 18.30 proporrà, con il supporto e patrocinio della Regione Calabria e dell’associazione turistica Pro Loco, l’evento “L’uomo e la terra: il valore sociale dell’agricoltura”. L’iniziativa, organizzata nei pressi dell’antica fontana di località Piano Abate, si concluderà con la degustazione di prodotti tipici locali. “Lo storico “biveri” – sottolinea al riguardo il sindaco Signoretta – ormai da anni risultava dismesso e coperto dalle siepi e dalle erbacce. A Ionadi ha rappresentato per numerose generazioni un simbolo importante non solo dal punto di vista dell’agricoltura – il valore quindi rurale del bene – ma anche dal punto di vista sociale. Per questo reputiamo fondamentale riportarlo agli antichi splendori e riconsegnarlo ai nostri cittadini”.