Rifiuti abbandonati per strada: il Comune di Vibo installa nuove video trappole: ecco dove

Lo aveva annunciato qualche tempo addietro. L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, su indirizzo dell’assessore all’Ambiente di Palazzo Luigi Razza Vincenzo Bruni, è pronta ad installare quattro nuove video trappole al fine di scongiurare che i sacchetti dell’immondizia vengano liberamente e impunemente gettati per strada. Una deprecabile quanto a incontrollata abitudine che, purtroppo, in alcune zone stenta ancora a trovare la parola fine. Da qui la decisione dei vertici di Palazzo Luigi Razza di potenziare il sistema di controllo del territorio comunale per individuare eventuali soggetti che continuano a buttare per strada sacchetti pieni di rifiuti. Le quattro video trappole verranno sistemate rispettivamente due in zona cementificio a Vibo Marina e due nella zona industriale di località Aeroporto. In merito, l’amministrazione ha già provveduto ad approvare il preventivo di spesa (pari a 14mila euro) presentato dalla ditta 8bit Sas, con sede a Cittanova, e dunque affidare alla medesima società l’esecuzione del servizio di “Fornitura ed installazione di video trappole contro illeciti ambientali nel Comune di Vibo Valentia in aree Corap (località Aeroporto e via Cementificio) oggetto di abbandono incontrollato”.

LEGGI ANCHE: Vibo-Triparni, quello scempio ambientale non finisce mai: incivili sempre fuori controllo

Discarica Vibo-Triparni, l’assessore Bruni richiama Solano: «Attività disattesa dalla Provincia»

Articoli correlati