Plastic free, per la data nazionale coinvolti 247 comuni: ce ne sono anche 3 vibonesi

Appuntamento in tutta Italia per domenica 2 ottobre: i volontari si occuperanno di bonificare l'ambiente da plastica e rifiuti abbandonati

Domenica 2 ottobre torna l’appuntamento nazionale – giunto alla sua quinta edizione – con Plastic free: contemporaneamente in 247 città i volontari saranno impegnati a pulire l’ambiente, rimuovendo plastica e rifiuti abbandonati. Tra i comuni coinvolti ne figurano anche tre vibonesi: Ionadi, Nicotera e Parghelia.

Tante iniziative in un giorno solo, dunque, con l’obiettivo – spiegano i promotori – di creare un grande ed unico effetto di sensibilizzazione in tutto il territorio italiano. Le scorse edizioni hanno visto la partecipazione di oltre 15.000 volontari e la rimozione di circa 300mila chilogrammi di plastica e rifiuti. [Continua in basso]

Per partecipare, basterà munirsi di guanti e buona volontà e presentarsi nel luogo di ritrovo all’orario stabilito. A tal proposito, a Ionadi l’appuntamento è alle ore 8:30 nella sede della Protezione civile (ex casello ferroviario). A Nicotera alle ore 9:30 sul lungomare, nei pressi della rotonda dopo il villaggio Sayonara. Infine, a Parghelia alle ore 10 in località La Grazia.

Altre iniziative in Calabria, nella medesima giornata, sono previste per il Cosentino a Cosenza, Amantea, San Marco Argentano, San Giovanni in Fiore e Paola; per il Catanzarese a Lamezia Terme, Sersale e Soverato; per il Crotonese a Melissa ; per il Reggino a Reggio Calabria e Sant’Ilario dello Ionio.

