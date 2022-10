Vibo, approvato il progetto per l’efficientamento energetico di Palazzo delle Accademie

La Giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato il progetto definitivo degli interventi di efficientamento energetico nel Palazzo delle Accademie, immobile di proprietà comunale. Il tutto una volta acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. Gli interventi – riporta la delibera della Giunta – avranno un importo complessivo di 569mila euro. I lavori previsti serviranno ad ottimizzare lo sfruttamento delle risorse energetiche, riducendo quanto più possibile gli sprechi ed ottenendo anche un notevole risparmio economico.



I fondi utili ad eseguire i lavori derivano da un finanziamento interministeriale (Interno ed Economia). Lo scorso anno, con l’obiettivo – poi mancato – di trasferire nel Palazzo delle Accademie il Centro per l’impiego e le aule della scuola Murmura, è stata effettuata una verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio. Verifica che ha evidenziato il mancato soddisfacimento dei requisiti di sicurezza statica richiesti. «In funzione dell’esito della verifica di vulnerabilità, che ha evidenziato una condizione dell’immobile inaspettata – si legge nella delibera -, la progettazione degli interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza dello stesso ha dei costi molto superiori rispetto alle somme disponibili e, pertanto, con il finanziamento concesso si può portare a termine il progetto di efficientamento energetico».