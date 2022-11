Filadelfia, approvato il progetto per l’efficientamento energetico della scuola

È stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico nell’edificio scolastico in via Piano delle grazie di Filadelfia. Lo ha deliberato la giunta comunale, guidata dal sindaco Anna Bartucca. Gli interventi che riguarderanno l’Istituto comprensivo di Filadelfia avranno un importo complessivo di 500mila euro: fondi ottenuti grazie alla partecipazione di un avviso pubblicato nel 2018 dalla Regione Calabria proprio per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici dei comuni inseriti nella strategia regionale per le aree interne (Srai). In quest’ambito, il Comune di Filadelfia è appunto risultato in posizione utile nella graduatoria definitiva approvata nel 2021, ottenendo così un finanziamento del valore di 500mila euro.

La giunta comunale, oltre ad approvare ora il progetto per i lavori, ha altresì nominato Responsabile unico del procedimento il geometra Giorgio Aldo Cinquegrana. Tra gli interventi previsti nel progetto anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Ora si dovrà passare alle fasi successive, a partire dalla predisposizione del bando per l’affidamento dei lavori.

LEGGI ANCHE: A Filadelfia un finanziamento per implementare il centro di raccolta dei rifiuti

Filadelfia, piove dentro il liceo: aule allagate e studenti evacuati – Foto

Articoli correlati