A Filadelfia un finanziamento per implementare il centro di raccolta dei rifiuti

Sono 82, tra Comuni e società di gestione dei rifiuti, i soggetti che si avvarranno di quasi 3,2 milioni di euro resi disponibili quest’anno dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, destinati all’ammodernamento o alla realizzazione di centri di raccolta, all’attivazione di progetti di comunicazione locale e di sistemi per la raccolta continuativa dei rifiuti elettronici domestici sul territorio. Tra i soggetti beneficiari compare anche il Comune di Filadelfia. [Continua in basso]

I progetti premiati sono stati scelti dalla Commissione paritetica, composta da Anci, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), le aziende di raccolta e il CdC RAEE, istituita per la valutazione delle 134 domande pervenute. Tre le linee progettuali finanziate: la Misura A per la realizzazione di opere presso il centro di raccolta e/o all’acquisto di beni per la sua operatività; la Misura B per interventi di realizzazione di nuovi centri di raccolta in Comuni in cui non ne risulti già uno; la Misura C per la creazione di progetti di comunicazione locale e di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio.

In particolare, il Comune di Filadelfia è stato ammesso al contributo in relazione alla Misura A. In graduatoria si p collocato all’ottava posizione, ottenendo 81 punti su 100. Nel rispetto del vincolo di cui al punto 5 del Bando – “Ammontare del contributo”, gli è stato quindi riconosciuto un importo pari a 30mila euro.

Tags

filadelfia

rifiuti

Articoli correlati