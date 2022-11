Tutela del mare in Calabria: Arma dei carabinieri e Unical firmano l’accordo

Si tratta del primo passo verso la delineazione di un protocollo d'intesa, che ha visto protagonisti il generale Pietro Salsano e il rettore Nicola Leone. A seguire il convegno "Educare per amare" in collaborazione con Diemmecom e LaC

di Antonio Clausi



Un accordo storico, il primo di tale portata che viene siglato in Italia. L’Arma dei carabinieri, rappresentata dal generale Pietro Salsano, comandante della Legione Calabria, e l’Università della Calabria, con il rettore Nicola Leone, hanno firmato questa mattina una lettera di intenti che ha la finalità di programmare gli interventi necessari per la cura dell’ambiente marino. Lo hanno fatto alla presenza delle massime autorità del territorio, quali il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, il procuratore Mario Spagnuolo, il nuovo questore di Cosenza Michele Spina, il comandante provinciale dei carabinieri Agatino Saverio Spoto e il comandante provinciale della Guardia di finanza Giuseppe Dell’Anna. [Continua in basso]

Si tratta di una “stretta di mano” fondamentale, la base di un protocollo d’intesa di cui poi verranno delineati i contorni della collaborazione scientifica. È un’intesa sottoscritta a 360 gradi tra le due istituzioni e non solo tra l’Arma e un singolo dipartimento dell’Unical. E questo fa sì che chiunque possa contribuire a questo straordinario progetto.

Il momento ha anticipato il convegno “Educare per Amare” che dalle 10 si svolge in collaborazione con la società editoriale Diemmecom e il network LaC. Nei giorni scorsi il nostro gruppo ha annunciato l’avvio di un nuovo format, targato LaC Tv, che si chiamerà “Blu Calabria – I parchi marini”. Sarà un lungo ed entusiasmante viaggio alla scoperta delle aree marine protette. La conduzione del format è affidata a Francesca Mirabelli, presidente dell’associazione Mare Pulito Bruno Giordano.