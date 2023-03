Zambrone, battuta d’arresto per la messa in sicurezza del lungomare

C’è una lunga sfilza di motivazioni alla base della revoca, in autotutela, dell’aggiudicazione dei “Lavori di messa in sicurezza e potenziamento del lungomare di Zambrone” commissionati alla ditta I.I.C. srl di Corigliano-Rossano. Dal documento emergono «palesi criticità» in seno al progetto definitivo che «risulta non definito e circostanziato in maniera tale da evitare che nella successiva fase della progettazione esecutiva si presentino significative differenze tecniche e di costo». Inoltre l’Ufficio tecnico del Comune di Zambrone sottolinea come risultino «inesistenti le relazioni di calcoli sugli interventi strutturali e sugli impianti; non vengano riportate le voci di costo degli interventi relativi alle paratie strutturali e sugli impianti», così come «risultano inesistenti le analisi prezzi».

«Nel termine perentorio di 15 giorni» espresso con ulteriore sollecito dall'ente, la ditta avrebbe dovuto «integrare, adeguare ed implementare il progetto definitivo trasmesso» precedentemente, «in modo tale da poter consentire l'avvio dell'iter procedurale connesso alla Conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri degli enti preposti».

Nel riquadro, il sindaco L’Andolina

Sul finanziamento da 3,5milioni di euro ottenuto dal Comune di Zambrone, il sindaco Corrado L’Andolina però rassicura: «Possiamo usufruire della proroga fino al 31 dicembre di quest’anno, quindi il finanziamento resta al sicuro. Ora non conosco le modalità con cui l’Ufficio tecnico intenderà proseguire, se procederà nuovamente con un appalto integrato come in precedenza oppure se, visti i risultati e le lungaggini che hanno portato a questa revoca d’ufficio, si opterà per una gara di servizio e poi a seguire la gara d’appalto per l’opera. Staremo a vedere. Tuttavia – ha sottolineato L’Andolina -, il progetto di messa in sicurezza del lungomare per contrastare l’erosione costiera resta il principale obiettivo da centrare. A questo seguirà tutto il corollario delle opere secondarie come il rifacimento di tutti i sotto servizi, la pavimentazione, l’impianto di illuminazione e l’arredo urbano».

