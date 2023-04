Tropea, la sezione locale della Fidapa organizza la “Veleggiata per il pianeta”

Per promuovere la sostenibilità ambientale, la sezione di Tropea della Federazione italiana donne arti professioni e affari (Fidapa) si è attivata con un nutrito gruppo di sostenitori per organizzare al porto turistico di Tropea la manifestazione “Veleggiata per il Pianeta” che si terrà domenica 23 aprile. Alla base di questa progettualità condivisa, c’è anche il protocollo d’intesa siglato tra la stessa Fidapa Bwp Italy, presieduta da Fiammetta Perrone, e Ambiente Mare Italia (Ami), presieduta da Alessandro Botti. Le sezioni calabresi Fidapa unite in questo progetto sono: Acri, Amantea, Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Paola, Piana di Palmi, Rende, Soveria Mannelli, Spezzano Albanese, Tropea, Valle del Savuto e Vibo Valentia. Scopo fondamentale dell’iniziativa è iniziare il processo di cambiamento per diminuire lo sfruttamento delle risorse del pianeta a tutti i livelli, incluse le azioni istituzionali così da valorizzare il potenziale, attuale e futuro, di un territorio. L’evento, patrocinato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che mette al centro l’urgenza di un’azione comune di contrasto all’inquinamento e ai cambiamenti climatici, si svolgerà nelle acqua di Tropea. A dare manforte alla Fidapa sezione di Tropea, saranno anche l’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, il Comune di Tropea, la Lega Navale di Tropea e di Palmi, il Vela Club Tropea, il Club per l’Unesco di Tropea, la Consulta delle associazioni del territorio, la Guardia costiera e la società Porto di Tropea spa.

