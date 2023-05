Il progetto “Vibo Marina in fiore” si consolida grazie all’impegno di un gruppo di volontari

Aiuole desolatamente vuote o, peggio ancora, piene di rifiuti e abbandonate al proprio destino. Ma, da qualche settimana, c’è chi si prende cura di loro occupandosi quotidianamente del decoro urbano nella convinzione che esso rappresenti la cifra dell’accoglienza e della cura della cittadina portuale. E così, senza aspettare l’intervento dell’amministrazione pubblica, un gruppo di volontari che si identificano nello slogan stampato sulle loro Tshirt “I love Vibo Marina”, hanno deciso di curare giornalmente le piantine fiorite messe a dimora

domenica 23 aprile quando, per iniziativa di Francesco Librandi, è partito il progetto “Vibo Marina in fiore”.

A dirigere il gruppo, che tende ad allargarsi, attualmente é composto da Gioacchino Lo Scalzo, Maria Gambardella e Salvatore Pertosa. Immacolata Gambardella, grazie alla sua esperienza di fioraia, coordina gli interventi e attraverso i social divulga quanto viene effettuato lungo le vie del paese chiedendo la collaborazione di quanti hanno a cuore il proprio paese e condividono l'iniziativa.

Recentemente tutto il lungomare Cristoforo Colombo è stato dotato di fioriere con piante colorate ed

anche via Emilia è stata abbellita con la messa a dimora di piantine nelle aiuole che costeggiano i marciapiedi. Ma non si tratta solo di piantumazione, occorre anche innaffiare, togliere le parti secche e le erbe infestanti, operazioni che richiedono manutenzione e cura continua. Un lavoro costante e metodico che il gruppo di volontari ha deciso di portare avanti quotidianamente con l’obiettivo di presentare, per la prossima estate, il paese vestito con l’abito della festa ed anche con l’intenzione di far crescere, insieme alle piante, anche un pizzico di partecipazione attiva alla vita del proprio paese.

