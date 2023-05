Vibo, il Comune: «Al via pulizia straordinaria di città e frazioni» – Foto

«Da qualche settimana ormai l’intero territorio comunale di Vibo Valentia è interessato da una intensa, robusta e per certi versi ‘inedita’ attività di pulizia straordinaria, come probabilmente non accadeva da anni». Ad affermarlo è il sindaco Maria Limardo, la quale si dice «estremamente soddisfatta» del lavoro che stanno svolgendo gli addetti della ditta incaricata, come da indicazioni dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni; lavoro garantito da tre squadre, di cui una messa gratuitamente a disposizione ed extra capitolato dalla Ecocar, che operano contemporaneamente sotto la direzione del Dec Franco Russo. «L’attività che questa amministrazione comunale sta conducendo sul verde, il decoro e la pulizia, che significa anche messa in sicurezza – rimarca il primo cittadino – è sotto gli occhi di tutti. Con ciò non significa che non ci sia costantemente da migliorare, perché sappiamo bene dove risiedono le criticità e siamo all’opera per superarle, ma le polemicucce che qualcuno tenta caparbiamente, e goffamente, di innescare, lasciano il tempo che trovano. I fatti valgono più di mille parole». [Continua in basso]

Gli operatori della Ecocar sono in azione con diversi mezzi – bobcat, trincia e camion – per completare una attività straordinaria di pulizia di costoni, marciapiedi, cunette, nei punti nevralgici del capoluogo e delle frazioni, specie nei tratti soggetti ad intenso transito veicolare. «Gli interventi hanno infatti interessato e stanno interessando – fa sapere l’assessore Bruni – le vie di ingresso alla città, sia sul lato nord che sud, dalla statale 18 in direzione Ionadi passando per l’ingresso in galleria e il viale Calabro-Lucane, così come in viale Parodi e via Stazione a Vibo Marina. Ma il lavoro prosegue e riguarderà ogni angolo del territorio comunale, non tralasciando nessuna delle frazioni. Non potendo contare su risorse da investire, a causa dell’indisponibilità finanziaria – spiega ancora Bruni – abbiamo fatto di necessità virtù. Voglio qui ricordare come all’atto dell’insediamento, nel 2019, ci siamo trovati a dover chiudere in fretta il capitolato per procedere al bando di gara. Ma già da subito mi ero accorto che, con la Ecocar pronta a subentrare alla Dusty, a Vibo sarebbero arrivate tra le altre cose anche nuove forniture di attrezzature per la differenziata, ad esempio migliaia di nuovi mastelli, carrellati, bidoni e sacchetti. Cosa che in realtà non serviva in quanto avevamo già in magazzino grosse scorte. Allora proposi agli uffici di procedere con una compensazione, ovvero rinunciare a quelle forniture ed in cambio ottenere più servizi per la pulizia del verde. All’epoca mi fu detto che ciò non era possibile, ma oggi siamo riusciti invece a centrare quell’obiettivo, garantendoci quindi quel risultato a costo zero. E di questo non posso che ringraziare in particolare il dirigente Domenico Scuglia e il Dec Franco Russo, il quale ha risposto in pieno agli indirizzi del sindaco e miei chiudendo in poco tempo la pratica compensazione che ha garantito questa attività e un’ulteriore fornitura di arredo urbano che a breve verrà installato sul territorio».

Nel frattempo – informa ancora l’amministrazione comunale -, si è intervenuti anche al Parco Urbano, con gli operai comunali che hanno proceduto alla sistemazione dei bagni pubblici installando nuovi sanitari, sostituendo le porte distrutte dai vandali e tinteggiando la struttura. «A loro – aggiunge l’assessore – va il mio ringraziamento per essersi adoperati ed avere prestato la massima collaborazione. Inoltre, a breve si procederà con la gara per la custodia e il punto ristoro. In ogni caso – conclude Bruni – con mezzi e risorse risicati stiamo facendo il massimo possibile per garantire il giusto decoro a tutta la città, e nelle condizioni in cui si trova l’ente è una cosa per nulla scontata». [In basso la foto gallery]

