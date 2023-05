Ponte sullo Stretto, Sicilia e Calabria insieme per uno studio geologico sull’area

Il documento costituirà un elemento di grande importanza nella fase preliminare della realizzazione dell’infrastruttura, in relazione soprattutto alla situazione sismica della zona

Sicilia e Calabria insieme per la realizzazione della “Carta geologica nazionale”, cosiddetto “Foglio Messina-Villa San Giovanni”, uno studio geologico dell’area di 649 chilometri quadrati che sarà interessata dalla costruzione del Ponte sullo Stretto. Lo prevede una convenzione stipulata la Presidenza della Regione Siciliana, attraverso l’Autorità di bacino, e la Regione Calabria, con il dipartimento Politiche della montagna, foreste, forestazione, e difesa del suolo. La realizzazione della Carta è finanziata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con 650mila euro che saranno destinati alle università di Palermo, Catania e della Calabria. Il documento costituirà un elemento di estrema importanza nella fase preliminare della realizzazione del ponte, in relazione soprattutto alla situazione sismica dell’area dello Stretto. Il documento, che costituisce il completamento dello studio dopo quello denominato “Messina-Reggio Calabria” riguardante la zona attigua, esaminerà sia l’area terrestre da 164 chilometri quadrati che quelle marina, da 485 chilometri quadrati. La partnership, che coinvolgerà sia i governi delle due Regioni che i due poli accademici, si avvarrà, inoltre, della prestazione di rilevatori, analisti ed elaboratori di dati geofisici, informatici e grafici. (Ansa)

