Educando all’ambiente, si conclude nel Parco delle Serre il progetto che coinvolge 1200 alunni

Vi hanno preso parte quindici scuole delle province di Vibo Valentia e Catanzaro con l'obiettivo di far conoscere ai ragazzi l'ambiente in cui vivono e l'importanza di proteggerlo

Si svolgerà il 26 maggio, a Serra San Bruno, la giornata conclusiva del progetto Educando all’ambiente promosso dal Parco naturale regionale delle Serre e interamente finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria 2014/2020, per divulgare tra gli alunni l’educazione ambientale. Il progetto, fortemente voluto dal commissario straordinario Alfonso Grillo e dal dirigente Francesco Pititto, ha coinvolto 15 scuole delle province di Vibo Valentia e Catanzaro. Pur iniziando il 6 marzo, a metà anno scolastico e con programmazione già avviata, ha coinvolto gli istituti: Convitto Filangieri di Vibo Valentia, preside Alberto Filippo Capria; IC Murmura di Vibo Valentia e IC Soriano- Sorianello-Gerocarne, preside Tiziana Furlani; Liceo Classico Morelli di Vibo Valentia, preside Raffaele Suppa; Iti Vibo Valentia, Preside Maria Grazia Gramendola; Liceo Scientifico Einaudi di Serra San Bruno, preside Antonino Ceravolo; IC Fabrizia-Nardodipace-Mongiana- Cassari e IC Chiaravalle, preside Maria Carmen Aloi; Istituto Alberghiero di Soverato, preside Renato Daniele; Ic Vespucci di Vibo Marina, preside Giuseppe Sangeniti. Fra scuole elementari, medie e superiori, il progetto ha visto partecipare oltre 1200 alunni entusiasti. [Continua in basso]

Il progetto Educando nasce dalla consapevolezza dell’importanza di far conoscere ai ragazzi l’ambiente in cui vivono e cresceranno, i loro luoghi di appartenenza per sviluppare in loro il concetto di cittadinanza attiva affinché un domani possano essere i custodi del nostro patrimonio naturale artistico e culturale. Si è sviluppato su tre filoni: biodiversità e natura; educazione civica ambientale ed alla legalità; rifiuti e raccolta differenziata.

Tanti gli argomenti trattati dagli esperti del Parco in aula: ambiente e natura da Cosimo Deluca e Aurora Ventrici; i vecchi mestieri e la flora del Parco da Matteo Tassone; dalla legalità alle buone pratiche Domenico Minichini; dall’Agenda 2030 all’educazione civica Maria Luana Ferraro; i beni storico-culturali e le tradizioni Brunella Iellamo; dall’educazione ambientale ai percorsi naturalistici con Giorgio Pascolo; dai rifiuti alla raccolta differenziata con Vittoria Vizzari. Il progetto pilota, reso strutturale nei prossimi anni, si concluderà proprio nel cuore del Parco a Serra San Bruno. La giornata vedrà gli alunni impegnati nei percorsi naturalistici.



Un altro obiettivo centrato dall’Ente Parco che si propone di coinvolgere da settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico le scuole primarie, secondarie di tutte e tre le provincie (Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria). «Vogliamo attivare un percorso formativo – ha dichiarato il commissario Grillo – che instilli nei futuri cittadini del domani valori, orgoglio e senso di appartenenza ad una terra, la nostra Calabria, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità, elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile».

LEGGI ANCHE: Il cervo torna a popolare i boschi delle Serre: liberati venti esemplari – Video

Turismo inclusivo e accessibile a Serra San Bruno con il trekking lungo il sentiero Frassati