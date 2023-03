Il cervo torna a popolare i boschi delle Serre: liberati venti esemplari – Video

Il cervo, il re della foresta, torna ufficialmente nel Parco regionale delle Serre dopo l’estinzione avvenuta nel secolo scorso. La notizia è stata confermata dall’ente che, sui canali social, ha diramato le foto e i video del rilascio di alcuni esemplari: «È partito ieri sera nell’area protetta il rilascio del “Cervus elaphus italicus”, cervo unico al mondo, tipico delle foreste mediterranee. Noto anche come cervo della Mesola, dal nome della foresta in cui si è salvato dall’estinzione». Il progetto sarà al centro di una conferenza stampa in programma il 27 marzo. [Continua in basso]

Nel frattempo, il ritorno del maestoso mammifero è salutato con viva curiosità e interesse non solo dagli animalisti ma anche dalle comunità locali: «Si tratta – spiegano i vertici dell’ente guidato dal commissario Alfonso Grillo e diretto da Francesco Maria Pititto – di tredici femmine e sette maschi. Il progetto è stato portato avanti in collaborazione con il Wwf e i carabinieri forestali per la biodiversità». L’auspicio è che il cervo possa tornare a popolare i boschi delle Serre: «La loro presenza affascina e accende la curiosità di studiosi e amanti della natura».

