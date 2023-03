Turismo inclusivo e accessibile a Serra San Bruno con il trekking lungo il sentiero Frassati

Serra San Bruno ospiterà il 1 aprile 2023 una giornata all’insegna del turismo accessibile. Un’occasione unica per vivere concretamente l’idea che le bellezze che il mondo ci offre possono essere vissute anche dalle persone con disabilità. Il patrimonio naturalistico appartiene a tutti e a tutti dobbiamo narrarlo e mostrarlo come un vero museo. L’evento è organizzato dall’Ente Parco regionale Serre e l’Associazione Regionale Sordi, ENS della Regione Calabria, sezioni provinciali di Catanzaro, Crotone e gruppo Rossano in collaborazione con la Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Guidati e sollecitati dalla preziosa ispirazione dell’Ufficio diocesano della Pastorale delle Disabilità di Rossano-Cariati, con la collaborazione tecnica di Sognare Insieme Viaggi e Associazione Guide del Parco delle Serre, è stato pensato un evento di Trekking lungo il sentiero Frassati con la traduzione nella lingua dei segni. [Continua in basso]

Se un luogo diventa accessibile a tutti e la sua visita è sempre più inclusiva, questo contribuisce a fornire un altro piccolo tassello nell’abbattimento delle barriere che le persone disabili ancora incontrano nel quotidiano. L’evento si colloca in un percorso di proposta turistica accessibile e inclusiva iniziato dall’Ente parco insieme alle Guide Ambientali Escursionistiche. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Serra San Bruno e dal Comune di Simbario, i cui sindaci hanno mostrato sensibilità e attenzione verso la promozione di un turismo inclusivo e accessibile. A conclusione della giornata, alle ore 16, Mons Claudio Maniago Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Catanzaro Squillace, celebrerà la Santa Messa, con la benedizione delle Palme ed anche la Celebrazione della Santa Messa sarà tradotta anch’essa nella lingua dei segni. «Con questa manifestazione – dichiara il Commissario Straordinario Alfonso Grillo– l’Ente Parco avvia una serie di iniziative, anche di carattere infrastrutturale, utili ad assicurare la fruizione dell’ambiente alle persone portatrici di disabilità. Il Parco si sta infatti dotando di percorsi accessibili e fruibili che presto saranno messi a disposizione e che renderanno l’area protetta sempre più inclusiva».