A San Costantino celebrata la Giornata della disabilità, don Borelli: «La Chiesa è la casa di tutti e non esclude nessuno»

San Costantino Calabro non dimentica le fasce deboli della popolazione. E così, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, ha dato testimonianza di tutto ciò con una messa incentrata sul tema dell’integrazione sociale e celebrata nella chiesa matrice dal parroco don Oreste Borelli. Al suo fianco, il già parroco di San Costantino don Francesco Sicari. L’iniziativa è stata promossa anche quest’anno in sinergia con la locale associazione “Disabili senza barriere” e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Alla celebrazione eucaristica hanno partecipato un gran numero di fedeli. Tra questi, il sindaco Nicola Derito e il presidente dell’attiva realtà di terzo settore Rocco Deluca. Don Borelli, nella sua omelia ha sottolineato l’esigenza di rendere il mondo inclusivo, non solo adattando le strutture presenti, ma anche cambiando la mentalità e facendo sì che le persone con disabilità si possano rendano partecipi a tutti gli effetti della vita sociale. Lo stesso sacerdote ha anche rimarcato che il Signore e la Chiesa sono la casa di tutti e non escludono nessuno, così come deve essere il cuore del cristiano. Per questo è doveroso garantire alle persone con disabilità l’accesso agli edifici e ai luoghi di incontro, rendendo accessibili i linguaggi e superando barriere fisiche e pregiudizi.

Nel corso della sacra funzione è stato anche ribadito che non c’è inclusione senza una conversione nelle pratiche della convivenza e delle relazioni sociali e se manca l’esperienza della fraternità e della comunione reciproca. Al termine della messa nella saletta della chiesa i presenti hanno partecipato a un sano momento conviviale, caratterizzato dal classico taglio della torta. La giornata internazionale delle persone con disabilità è stata istituita nel 1981 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza su questa problematica e la necessità di una società inclusiva che offra pari opportunità a tutti. E questo, nella consapevolezza che la disabilità non deve essere considerata come una limitazione, ma al contrario come una diversità da valorizzare e rispettare. I dati attestano che le persone con disabilità sono molto più a rischio di violenza, ancor di più se bambini. I fattori di rischio derivano da stigma, discriminazione e ignoranza, così come dalla mancanza di sostegno sociale per coloro che si prendono cura di loro.