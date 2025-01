La Regione stanzia 230mila euro per l’Ambito territoriale sociale di Spilinga: progetti d’inclusione per persone con disabilità e autistici

L’Ambito territoriale sociale di Spilinga (composta dai Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri) ha ricevuto un finanziamento di 230mila euro dalla Regione Calabria per progetti di inclusione sociale di persone con disabilità, in particolare autistiche. «Il nostro Ats – ha fatto sapere l’Ente – si è distinto come un esempio di eccellenza a livello regionale, ottenendo un finanziamento di 230mila euro per la realizzazione di progetti innovativi volti a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, in particolare con disturbi dello spettro autistico». Il finanziamento, secondo nella graduatoria regionale, rientra in un piano complessivo di 3,13 milioni di euro stanziato dalla Regione Calabria. Il progetto “P.A.R.I. – Percorsi di autonomia, resilienza e inclusione” è il fulcro dell’iniziativa, promuovendo l’inclusione sociale, culturale e lavorativa delle persone con disabilità e si articola in quattro aree principali:

Attività sociali: percorsi di socializzazione e inclusione con attività culturali e sportive;

Inclusione lavorativa: tirocini retribuiti per favorire l'inserimento lavorativo;

Sport: l'iniziativa "La squadra del cuore" utilizza lo sport per promuovere il benessere psicofisico e la socializzazione;

Residenzialità: esperienze pensate per incentivare la crescita personale e l'autonomia.

Tra i progetti finanziati spicca il “Museo sensoriale del gusto – Costa degli Dei”, un centro culturale accessibile e multisensoriale che offrirà esperienze immersive progettate da esperti. Dotato di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, percorsi tattili, audio-descrizioni e giochi interattivi, il museo rappresenterà un esempio di eccellenza nell’integrazione tra innovazione e inclusione. «Il successo del progetto – hanno sottolineato dalla sede municipale – è frutto di un approccio inclusivo e collaborativo, che ha coinvolto diversi enti del Terzo settore. Attraverso incontri e momenti di confronto, si è definito un piano d’azione strutturato e condiviso, rispondente ai bisogni della comunità». Gli Enti del Terzo settore hanno apportato competenze specifiche, contribuendo a progettare interventi mirati per favorire l’inclusione sociale, il supporto psicologico e il rafforzamento delle capacità individuali delle persone con disabilità.

«L’obiettivo – afferma Franco Barbalace, vicesindaco di Spilinga e delegato dal sindaco Enzo Marasco – era creare un sistema di interventi che fossero non solo strutturati, ma anche condivisi. Abbiamo lavorato fianco a fianco con gli enti del Terzo settore, raccogliendo proposte e idee che ci hanno aiutato a dare forma a un progetto completo e ben articolato, in linea con le indicazioni del bando e le necessità del territorio». I Comuni componenti l’Ambito hanno infine «ringraziato Gianluca Scali, responsabile unico del procedimento del dipartimento Salute e welfare della Regione Calabria, per il supporto e la vicinanza dimostrata, nonché gli Enti del Terzo settore per il loro impegno e professionalità».