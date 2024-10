Assistenza domiciliare a persone non autosufficienti: l’Ambito territoriale di Spilinga cerca partner per avviare progetti

I servizi sono finanziati dal Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna) 2017-2018 per un importo complessivo di oltre 160mila euro

L’Ambito territoriale sociale (Ats), il cui Comune capofila è Spilinga, ha pubblicato una manifestazione d’interesse per l’individuazione di enti del Terzo settore (Ets) interessati alla coprogettazione e gestione di progetti di supporto alla domiciliarità per persone disabili e non autosufficienti. Il progetto, finanziato dal Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna) 2017-2018, prevede un finanziamento complessivo di 163.710,70 euro per la realizzazione di interventi di assistenza domiciliare. L’Ats di Spilinga (composta dai Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri), mira a favorire l’autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio delle persone beneficiarie, promuovendo un’assistenza di qualità.

I servizi offerti includeranno: cura dell’igiene personale, aiuto nella somministrazione dei pasti, assistenza per il governo della casa, mobilizzazione, accompagnamento a visite mediche e accesso ai servizi, assistenza di base e prestazioni para-infermieristiche. Possono partecipare alla selezione gli enti del Terzo settore che soddisfano i requisiti previsti dal bando (consultabile sul sito del Comune di Spilinga), tra cui l’accreditamento definitivo per il servizio di assistenza domiciliare alle persone con disabilità, un’esperienza di almeno 24 mesi nella gestione di progetti simili e una sede operativa in provincia di Vibo Valentia. La selezione si basa su criteri che tengono conto dell’esperienza del soggetto proponente, della capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali, della qualità della proposta progettuale, della qualificazione del personale e degli elementi integrativi e innovativi del progetto.

Le domande di partecipazione, accompagnate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire all’Ufficio di Piano entro le ore 12 del 11 novembre 2024 tramite posta elettronica certificata. Le proposte dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal responsabile dell’Ufficio di Piano successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda. La Commissione valuterà le offerte progettuali relative ai servizi oggetto dell’Avviso. La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un’unica proposta, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.