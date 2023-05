Educare per amare, gli studenti del “Vespucci” di Vibo Marina al convegno sulla tutela del mare -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Anche i piccoli studenti vibonesi sono stati protagonisti del convegno andato in scena a Reggio Calabria. L’evento ha rappresentato l’epilogo di un progetto fortemente voluto dal gruppo LaC Diemmecom, dal titolo “Educare per amare”. L’appuntamento si è tenuto nella cornice della terrazza del museo Archeologico nazionale. L’obiettivo era quello di accrescere la consapevolezza circa la ricchezza del patrimonio naturalistico, e in particolare marino, della Calabria e la necessità di tutelarlo. Aspetti che, i ragazzi dell’istituto comprensivo Amerigo Vespucci, presenti con una delegazione, hanno in più occasione rimarcato. In particolare gli studenti hanno ribadito l’importanza di proteggere il mare, considerato un bene prezioso, e le sue creature. Ciascuno può fare la propria parte, anche mettendo in atto semplici comportamenti, raccogliendo i rifiuti ed evitando di gettare le cartacce sulla spiaggia. Il convegno in riva allo Stretto è stato occasione per l’annuncio della seconda stagione del format televisivo “Blu Calabria” di Francesca Mirabelli, presidente dell’associazione Mare pulito Bruno Giordano, e per la presentazione del nuovo programma “Una regione per girare” con Gigi Misefari e Nino Stellittano. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it