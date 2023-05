Briatico, il comitato Murrìa intraprende azioni a tutela del territorio e delle sue eccellenze

“Siamo il comitato Murrìa, nato a Briatico nel 2023 con lo scopo di dedicarci a garantire la tutela, difesa e promozione del territorio e delle sue eccellenze”. Così i componenti del comitato, nato a seguito delle recenti problematiche ambientali. “L’esigenza di costituire questa realtà origina dalle difficoltà che negli ultimi tempi – da settembre 2022, in particolare – gli agricoltori hanno incontrato a seguito della sospensione dell’erogazione dell’acqua da parte del Consorzio di Bonifica. Le conseguenze che ne sono derivate appaiono drammatiche, soprattutto in considerazione del fatto che, il procrastinare interventi definitivi da parte di chi di dovere e la mancata risoluzione di fatto dei problemi non lasciano presagire il meglio per l’economia locale e le nostre realtà imprenditoriali. Ciò che per noi è fondamentale far capire è che il tempo non è una variabile eventuale: la soluzione è necessario che arrivi nei tempi imposti dalla natura prima ancora che dalle esigenze economiche. Eppure siamo fermi ad un punto in cui gli enti interpellati sembrano esimersi dai propri doveri e responsabilità, riversandoli ognuno sull’altro, facendo perdere di vista l’obiettivo e dimenticando, probabilmente, che il disastro che si profila, prima ancora che riguardare la nostra realtà circoscritta, interessa l’immagine e i punti di forza della nostra meravigliosa Terra tutta. Il disinteresse che ci siamo, così, trovati a subire, ci indigna profondamente, oltre a causarci grande amarezza, ma allo stesso tempo ci motiva e alimenta la nostra determinazione. Certi che così non arriveremo da nessuna parte, attraverso il nostro presidente, dott.ssa Raffaella Marzano, e il nostro legale di riferimento, l’avvocato Tiziana Barillaro, ci stiamo attivando in direzione della ricerca delle responsabilità e delle azioni che si renderanno necessarie”.

