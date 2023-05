Seminari dedicati alla Costituzione, dopo Briatico atteso l’ultimo appuntamento a Cessaniti

È dedicato all’articolo 3 della Costituzione e all’uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini l’incontro in programma a Cessaniti il prossimo 25 maggio alle ore 9.30. L’evento, parte integrante di un ciclo seminariale rientrante nelle attività di educazione civica, è frutto del sinergico impegno dell’Istituto comprensivo di Cessaniti e i Comuni ospitanti i vari plessi ovvero Zaccanopoli, Zungri, Briatico e Cessaniti. Ogni paese ha affrontato, alla presenza degli studenti, un aspetto diverso della Costituzione. Si è discusso di tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione, dell’ambiente. E poi del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Si è anche affrontato l’articolo 13, concernente la libertà personale che appartiene a tutti gli individui. [Continua in basso]

L’incontro a Briatico

Il precedente incontro si è svolto nella cornice dell’anfiteatro di Briatico. L’evento si è concentrato sull’articolo 11 della Costituzione. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Lidio Vallone sono intervenuti il dirigente Vinci, il comandante capitaneria porto di Vibo marina Spalluto, il parroco don Mino De Pascalis e Maria Joel Conocchiella dell’Associazione Libera. Tutti i partecipanti, tra cui tantissimi giovanissimi, hanno ribadito l’importanza di portare avanti i valori della pace, tolleranza e solidarietà.

L’evento a Cessaniti

L’incontro a Cessaniti, alla presenza degli allievi dell’Istituto comprensivo, si focalizzerà sull’articolo 3 che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L’appuntamento si terrà in piazza Municipio. Ai saluti del sindaco di Cessaniti, Francesco Mazzeo e del dirigente scolastico Francesco Vinci seguiranno gli interventi del procuratore di Vibo, Camillo Falvo, del deputato di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, del vescovo Attilio Nostro e del parroco di Cessaniti, Francesco Pontoriero. Un ruolo di primo piano verrà ricoperto dai ragazzi che animeranno la giornata con poesie, riflessioni, interventi.

LEGGI ANCHE: Fondi alla biblioteca di Vibo, ecco cosa prevede il progetto del Comune