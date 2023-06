Nei boschi di Serra le esercitazioni degli studenti dell’Università di Reggio Calabria

Studenti e docenti dei corsi di Laurea triennale e magistrale in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria sono giunti nei giorni scorsi a Serra San Bruno, accolti dal sindaco Alfredo Barillari e dal movimento civico Liberamente. «In questi giorni il territorio serrese – riferisce il gruppo civico – viene vissuto come un distaccamento del dipartimento di Agraria, in cui i professori svolgono seminari e gli studenti sono impegnati in esercitazioni multidisciplinari nei boschi che li circondano. Una collaborazione che continuerà e crescerà negli anni, istaurata l’anno scorso grazie al seminario internazionale sulla biodiversità svolto sempre a Serra e che ha visto la partecipazione di diverse università europee. Un ringraziamento particolare ai professori Giuseppe Bombino, Giovanni Spampinato e Carmelo Maria Musarella, i quali hanno creduto in questa sinergia positiva con l’amministrazione comunale e nella ricchezza naturalistica di Serra San Bruno».

LUGGI ANCHE: Serra, 1200 ragazzi a Santa Maria del Bosco per la conclusione del progetto “Educando all’ambiente”

Serra San Bruno: un cantiere didattico per il restauro del monumento ai Caduti – Video