Vibo, chiusa in entrambe le direzioni la Ss 18 Tirrena inferiore in località Vena 

A causa dell’allagamento del piano viabile è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” dal km 443,800 al km 444,000 in località Vena, nel territorio comunale di Vibo Valentia. Il traffico è deviato su altra strada comunale. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Non è la prima volta che la strada si allaga e viene chiusa in tale punto, a due passi dal centro commerciale Vibo Center.

LEGGI ANCHE: Maltempo e viabilità, si fa la conta dei danni e i cittadini chiamano in causa la Provincia di Vibo

Maltempo, violento nubifragio si abbatte sul Vibonese: strade allagate e alberi divelti – Video