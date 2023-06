Piogge e danni al bypass sul Murria, disagi per gli agricoltori del Briaticese

Nuovi intoppi per gli agricoltori del Briaticese. A causa delle forti piogge registrate nella notte, il bypass sul Murria, i cui lavori sono stati ultimati proprio nei giorni scorsi, ha registrato danni. La attività, come anticipato nella giornata di venerdì, avrebbero dovuto consentire ai contadini di utilizzare le risorse idriche contenute nella vasca sita nel territorio della frazione Potenzoni, località Giappetta, dopo lunghe settimane di difficoltà. La notizia viene confermata dal sindaco Lidio Vallone: «Stamattina abbiamo allertato il Consorzio di bonifica e anche la ditta esecutrice dei lavori. Si è parlato di un’ondata di maltempo eccezionale che ha divelto le giunture dei tubi. Sono stati già avviati dei sopralluoghi e speriamo che i tecnici siano in grado di intervenire celermente per il riposizionamento».

Allo stato attuale, conferma il primo cittadino «vi è l’esigenza di verificare eventuali rischi frane e garantire l’incolumità degli operai». L’amministrazione ribadisce il massimo impegno nella risoluzione di una questione che coinvolge decine di aziende sparse tra Potenzoni, San Costantino, San Leo e Briatico, molte delle quali impegnate nella produzione di cipolla rossa: «Abbiamo anche sollecitato il Consorzio a garantire l’accesso all’acqua da parte degli agricoltori. L’ipotesi non è stata esclusa, vedremo come gli enti preposti vorranno intervenire». Il sindaco Vallone poi scandisce: «Quello che intendiamo sottolineare è che come Comune abbiamo fatto tutto il possibile, per quanto di nostra competenza, nella risoluzione della problematica. Addirittura quando ci è stato chiesto un impegno economico, non ci siamo tirati indietro. Ritardi ed eventuali disagi non possono essere imputabili al Comune».

LEGGI ANCHE: Campi a secco nel Briaticese, il sindaco Vallone: «Lavori chiusi, utilizzo dell’acqua sarà immediato»

La protesta dei produttori di Cipolla rossa Igp: «I nostri campi a secco, senza acqua perderemo il raccolto» – Video

Impianto Murria, il sindaco di Briatico: «Agricoltori in difficoltà, a rischio le produzioni locali»