Spilinga, la denuncia: «Dai rubinetti acqua sporca e maleodorante» -Video

«Da stamattina, del resto, quasi tutta la popolazione di Spilinga ha visto sgorgare dai propri rubinetti: cosi come da video allegato, acqua di color marrone e maleodorante». La denuncia arriva dal gruppo “Spilinga nel cuore” che aggiunge: «Ebbene, nonostante tale episodio si sia verificato sin dalle prime ore della mattinata di ieri, nessuna comunicazione o ordinanza da parte dell’amministrazione comunale è stata mai notificata ai cittadini circa il divieto di utilizzo dell’acqua ai fini degli usi domestici nonché per le attività commerciali. Solamente alle 19.00 di ieri il sindaco di Spilinga, tramite post pubblicato su “amministrazione trasparente”, addossando la responsabilità alla Sorical, non preoccupandosi, tuttavia, dell’incolumità e della salute dei propri cittadini, ha inteso pubblicare la notizia che “l’acqua destinata al pubblico consumo non risulta pulita a causa di infiltrazioni di terriccio”». Per il gruppo “Spilinga nel cuore”, quindi «tale atteggiamento denota un incomprensibile disinteresse in relazione ai bisogni essenziali della popolazione nonché un maldestro tentativo di spostare l’attenzione da quelle che sono le necessità primarie rispetto a “passarelle” che, seppur accettabili, non possono nascondere le criticità di cui questa amministrazione non si è mai preoccupata. Invitiamo, pertanto, gli amministratori comunali a voler, prima di dichiarare la potabilità dell’acqua ed il suo utilizzo ai fini pubblici e privati, effettuare, tramite le competenti autorità – Asp e Arpacal -, le dovute analisi onde verificare la salubrità della medesima garantendone il consumo. Con la salute non si scherza ed i cittadini meritano maggiore rispetto a fronte di propagande sterili e di facciata».

